Governo, esecutivo spinge su uso IA e riconoscimento facciale per polizia. Caso Delmastro, il voto sulle chat verso lo slittamento. Ok al ddl carceri: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: l'esecutivo è alle prese con il caro energia e i confronti interni alla maggioranza. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra ormai sminato, resta in bilico l'accordo sulla legge elettorale: nonostante l'annuncio di Ignazio La Russa su una presunta intesa per le preferenze, Forza Italia ha chiesto altro tempo e il dossier potrebbe slittare a settembre..

Sul fronte giustizia, diventa legge lo "svuota carceri" per i tossicodipendenti, difeso da Giorgia Meloni ma criticato dalle opposizioni perché i fondi copriranno solo 500 persone. All'interno del provvedimento è stato bocciato anche l'emendamento che avrebbe garantito i domiciliari a Mario Roggero, sulla cui condanna (per duplice omicidio volontario e tentato omicidio) lo stesso Presidente del Senato si era espresso in modo critico, pur escludendo la legittima difesa. Ad agitare la maggioranza si aggiunge inoltre il caso Delmastro, con il voto alla Camera sull'autorizzazione per le chat ormai verso lo slittamento tra le proteste dell'opposizione.

Tensioni in aumento anche sul tema della sicurezza e delle tecnologie: l'esecutivo ha infatti impresso una forte accelerazione in Commissione al Senato sul provvedimento per adeguare le norme nazionali agli standard UE riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine, scatenando la dura reazione di Pd e M5s che denunciano un "blitz pericoloso".

Non si placa, intanto, il duro scontro interno al Movimento 5 Stelle. All'ennesimo affondo di Beppe Grillo, che accusa il partito di aver perso la propria identità e di "pensare solo alle poltrone", Giuseppe Conte ha replicato: "Ha definito Draghi un grillino, fate voi…".

Infine, un'importante novità per i lavoratori: è stato firmato il rinnovo del contratto della sanità, che interesserà oltre 592mila dipendenti.