Governo, esecutivo spinge su uso IA e riconoscimento facciale per polizia. Caso Delmastro, il voto sulle chat verso lo slittamento. Ok al ddl carceri: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: l'esecutivo è alle prese con il caro energia e i confronti interni alla maggioranza. Se lo scontro sulle intercettazioni sembra ormai sminato, resta in bilico l'accordo sulla legge elettorale: nonostante l'annuncio di Ignazio La Russa su una presunta intesa per le preferenze, Forza Italia ha chiesto altro tempo e il dossier potrebbe slittare a settembre..
Sul fronte giustizia, diventa legge lo "svuota carceri" per i tossicodipendenti, difeso da Giorgia Meloni ma criticato dalle opposizioni perché i fondi copriranno solo 500 persone. All'interno del provvedimento è stato bocciato anche l'emendamento che avrebbe garantito i domiciliari a Mario Roggero, sulla cui condanna (per duplice omicidio volontario e tentato omicidio) lo stesso Presidente del Senato si era espresso in modo critico, pur escludendo la legittima difesa. Ad agitare la maggioranza si aggiunge inoltre il caso Delmastro, con il voto alla Camera sull'autorizzazione per le chat ormai verso lo slittamento tra le proteste dell'opposizione.
Tensioni in aumento anche sul tema della sicurezza e delle tecnologie: l'esecutivo ha infatti impresso una forte accelerazione in Commissione al Senato sul provvedimento per adeguare le norme nazionali agli standard UE riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine, scatenando la dura reazione di Pd e M5s che denunciano un "blitz pericoloso".
Non si placa, intanto, il duro scontro interno al Movimento 5 Stelle. All'ennesimo affondo di Beppe Grillo, che accusa il partito di aver perso la propria identità e di "pensare solo alle poltrone", Giuseppe Conte ha replicato: "Ha definito Draghi un grillino, fate voi…".
Infine, un'importante novità per i lavoratori: è stato firmato il rinnovo del contratto della sanità, che interesserà oltre 592mila dipendenti.
M5S, Toninelli: "Il nome rappresenta idee che Conte ha cancellato, il simbolo torni a Grillo"
"Sul piano giuridico le sentenze hanno chiarito che nome e simbolo appartengono all'associazione fondata da Beppe Grillo e che Conte ne ha soltanto l'utilizzo. Quel simbolo rappresentava il limite dei due mandati, la democrazia diretta e una forza né di destra né di sinistra: tutti principi che Conte ha cancellato", ha detto l'ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista a Il Giornale. "Oggi è rimasto il simbolo, ma non il suo significato. Credo sia giusto che il logo venga ripreso da Grillo e che Conte porti avanti il suo progetto con un nome proprio: è meglio seppellire con onore un simbolo glorioso che costringerlo a vivere nel disonore."
Difesa, Calenda (Azione): "Governo nel caos sui fondi Safe, Meloni teme il giudizio delle urne"
"Stiamo facendo la figura dei peracottari con l'Unione Europea: il ministro Tajani annuncia che prenderemo 14 miliardi dal fondo Safe per la difesa e subito dopo viene smentito dalla Lega. Il governo è nel caos più totale perché Giorgia Meloni teme le ricadute elettorali e non vuole ammettere in Aula di investire sulla difesa, a cui si aggiungono le profonde spaccature interne su intercettazioni e legge elettorale". Lo dichiara il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista al Corriere della Sera.
"Rivolgo inoltre un appello alla premier sulla questione dei condizionamenti e delle reti filorusse: chieda subito informazioni al Dis e renda pubblici i dati su chi viene sostenuto sui social, anche tramite profili falsi. Senza queste informazioni il processo democratico viene inevitabilmente falsato".
M5S, Grillo attacca ancora Conte: sui social il video del "sì" al Governo Draghi
"Sblocchiamo un ricordo": è questo il titolo del post pubblicato sui social da Beppe Grillo, che torna ad attaccare la leadership del Movimento 5 Stelle a ventiquattr'ore dalle accuse sull'aver ormai "perso la propria identità". Nel filmato rilanciato dal fondatore compaiono le vecchie dichiarazioni con cui Giuseppe Conte dava il via libera all'esecutivo guidato da Mario Draghi: "Nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi, il Movimento dice sì a Draghi. Anzi rafforza il suo sì perché in questo momento il Paese è ancora in ginocchio e le emergenze si sono aggravate".
Sanità, Schillaci: "Contratto 2025-2027, segnale di attenzione verso un comparto strategico"
"La firma dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del comparto Sanità 2025-2027 rappresenta un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico per la nostra nazione. Questo governo ha fatto una scelta precisa: portare avanti rapidamente i rinnovi entro il periodo di vigenza e non a contratti ampiamente scaduti, per riconoscere e tutelare concretamente chi lavora ogni giorno a difesa della salute di tutti", ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, commentando l'intesa siglata all'Aran. Poi ha aggiunto: "La giusta valorizzazione economica del personale, unita alle misure organizzative messe in atto in questi anni, rende anche più attrattivo il settore. Il lavoro che abbiamo avviato prosegue: intendiamo portare avanti la valorizzazione economica del personale anche con la prossima legge di bilancio".
Carceri, Blengino (Radicali): "Serve un decreto-legge urgente, non la propaganda del governo"
"Mentre le carceri italiane sprofondano nell'illegalità, il governo tenta la svolta con un provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, inciderà su appena 500 detenuti l'anno. È una risposta ridicola di fronte a un sistema al collasso e a una popolazione detenuta che continua ad aumentare", ha detto Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani.
"Nelle carceri è in corso una strage quotidiana dello Stato di diritto. Non servono interventi simbolici o di facciata: occorre un decreto-legge urgente per ridurre immediatamente e concretamente il sovraffollamento".
Governo, Richetti (Azione): "Fare opposizione seria significa mettere al primo posto l'interesse del Paese"
"Fare opposizione in modo serio significa mettere sempre al primo posto l'interesse del Paese", ha scritto sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera. "Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: sostenere i provvedimenti utili all'Italia e contrastare quelli che riteniamo sbagliati. Noi non facciamo politica per urlare più degli altri o per bloccare i lavori d'Aula, ma per ottenere risultati con responsabilità e concretezza. Che piaccia o no a chi siede alla nostra destra o alla nostra sinistra".
Meloni: "Bene rinnovo del contratto della sanità, valorizziamo chi serve lo Stato"
"Chi lavora ogni giorno per garantire servizi essenziali ai cittadini merita rispetto. E il rispetto passa anche dal riconoscimento del valore del suo lavoro. Con il rinnovo del contratto della Sanità si completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della Pubblica Amministrazione per il triennio 2025-2027", ha dichiarato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolineando che si tratta di "un risultato importante, che dà certezze a milioni di lavoratori pubblici e alle loro famiglie e conferma una scelta chiara: valorizzare chi, ogni giorno, serve lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione. Per questo governo il lavoro di chi fa funzionare l'Italia merita attenzione, rispetto e riconoscimento. E continuiamo a dimostrarlo con i fatti".
Dl Infrastrutture, Casu (PD): "Maggioranza nel caos totale, sacrificata la mobilità dei cittadini"
"Il decreto Infrastrutture continua a essere gestito dalla maggioranza nel caos più totale. Tra continui cambi di programma, emendamenti accantonati e una gestione confusa, si sta impedendo al Parlamento di affrontare con la necessaria serietà questioni fondamentali per il futuro del sistema dei trasporti". Lo dichiara Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico.
"La paralisi nei lavori tra Camera e Senato evidenzia una maggioranza ormai allo sbando che danneggia le istituzioni. Chiediamo che il governo rispetti gli impegni votando il nostro emendamento per l'inserimento di una clausola sociale vincolante a tutela dei lavoratori e che si garantisca finalmente un dibattito serio e trasparente nell'interesse del Paese".
No-Tav, M5S Piemonte: "Scontri e fallimento della prevenzione, Piantedosi si dimetta"
"Siamo tutti d'accordo sulla condanna delle violenze avvenute nei cantieri della Torino-Lione, ma non possiamo non richiamare alle sue responsabilità un governo che non è stato minimamente in grado di prevenire e gestire gli scontri, come dimostrano gli oltre centoventi operatori delle forze dell'ordine feriti e i rilevanti danni a mezzi e strutture. Per questo chiediamo le dimissioni del ministro Piantedosi". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Piemonte Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.
"Il M5S è da sempre contrario a un'opera dispendiosa e inutile che da trent'anni devasta il territorio sprecando risorse pubbliche. Siamo pronti ad affrontarne la discussione in un Consiglio regionale aperto, denunciando tuttavia la gestione caotica dei lavori d'aula e la mancanza di una linea politica chiara da parte della maggioranza di centrodestra".
Riarmo, Osservatorio Mil€x: "Prestito SAFE fino a 32 miliardi, conto raddoppiato per i cittadini"
"I 14,9 miliardi del prestito europeo SAFE prenotati dal governo per l'acquisto di armamenti non sono una misura a costo zero. Alle condizioni attuali, la restituzione potrebbe arrivare a costare tra i 27 e i 32 miliardi entro il 2075 (oltre il doppio del capitale iniziale), con i soli interessi compresi tra i 12,5 e i 16,7 miliardi". Lo rileva un'analisi dell'Osservatorio Mil€x sull'impatto finanziario del fondo europeo per la difesa.
"La scelta di dilazionare il rimborso in 45 anni con 10 anni di preammortamento permetterebbe al governo di ridurre l'impatto immediato sui conti pubblici, ma rappresenta l'opzione più cara in assoluto, scaricando oltre 10 miliardi di costi aggiuntivi sulle future generazioni. A differenza dei normali BTP, inoltre, questi finanziamenti restano vincolati per legge all'acquisto di armi".
Ancora frizioni nella maggioranza su riforme e caro energia. Grillo attacca Conte: "Pensano solo alle poltrone", ok al ddl carceri
Il governo muove ancora i suoi passi tra la gestione del caro energia e i confronti interni alla maggioranza su nodi delicati come la legge elettorale e le intercettazioni. Parallelamente, la Camera approva in via definitiva la legge sui domiciliari per i tossicodipendenti, sostenuta dalla premier Meloni ma al centro delle critiche dell'opposizione per le ridotte coperture economiche iniziali. Nel frattempo si riapre uno scontro nel Movimento 5 Stelle, con Beppe Grillo che accusa la leadership di Conte di aver smarrito l'identità del movimento, e si chiude sul fronte sociale con una nota positiva: la firma sul rinnovo contrattuale per oltre 592mila dipendenti della sanità.