Ucraina, Zelensky manda via anche Syrsky: Drapatyi nuovo capo delle Forze armate, ma la piazza rivuole Fedorov

Zelensky licenzia il comandante contestato Oleksandr Syrsky e nomina un generale 43enne, idolo degli ufficiali più giovani,Mykhailo Drapatyi. Ora la piazza reclama il ritorno dell’ex ministro della Difesa Mikhailo Fedorov. Il presidente ucraino è davanti a una scelta che rischia comunque di indebolirlo.

Attivisti in piazza a Kiev contro la scelta di Zelensky sul ministro della Difesa

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Le proteste hanno funzionato. Volodymyr Zelensky ha destituito Oleksandr Syrsky dal comando delle Forze armate e lo ha sostituito con il generale Mikhailo Drapatyi, popolare tra gli ufficiali trentenni, benvisto dai riformisti e stimato dalla piazza. L’Ucraina ha dimostrato ancora una volta di essere un Paese dove chi governa deve tener conto dell’opinione pubblica. La svolta apre la strada al rinnovamento dell’esercito. Per ora, non scioglie il nodo del futuro di Mikhailo Fedorov, l’uomo all’origine dell’impasse. Mentre alimenta dubbi sull’autorità del presidente.

Cinque giorni di caos in Ucraina contro il licenziamento di Fedorov

La crisi che per quasi una settimana ha creato agitazione febbrile alla Bankova – la strada dei palazzi del potere a Kyiv – Zelensky se l’è voluta.Il licenziamento, il 15 luglio scorso, del ministro della Difesa Mikhailo Fedorov si è rivelato un grave errore di calcolo. La gente è scesa in strada per Fedorov, come prevedibile. Ma le dimostrazioni si sono trasformate in una corale invettiva contro Syrsky dopo il j’accuse del ministro appena esautorato. E Zelensky questo non se lo aspettava. Il nome del comandante in capo veniva associato dai dimostranti non solo all’intralcio alle innovazioni nelle forze armate ma anche alla tutela di interessi corrotti. Bisognava cambiare. Una persona a conoscenza di quanto avviene alla Bankova ha riferito a Fanpage.it di riunioni concitate, soluzioni prospettate e non perseguite, cambiamenti di nomi e di formule. Un caos. Ma la sostituzione di Syrsky era certa da almeno un paio di giorni. Alla fine, la scelta di Drapatyi. Con ogni probabilità concordata con lo stesso Fedorov. Come minimo è stato consultato, a giudicare dalla sua reazione

Zelensky ha offerto a Fedorov un incarico nel governo nel settore tecnologico

“Questa è una boccata d’aria fresca e una nuova fonte di speranza nella lotta per la libertà e la giustizia”, ha commentato su X il 35enne che ha digitalizzato lo sforzo bellico ucraino e contribuito così a fermare l’avanzata russa e a colpire obiettivi in profondità nel Paese invasore. Congratulandosi con Drapatyi, Fedorov ha aggiunto che il cambiamento è ineludibile e dovrà tradursi in una strategia chiara per arrivare alla vittoria risparmiando le vite dei soldati, robotizzando il campo di battaglia e colpendo la Russia in modo asimmetrico per logorarne l’economia. Zelensky ha offerto a Fedorov un incarico di primo piano nel governo, con il compito di coordinare il settore tecnologico ucraino e promuoverne l’ulteriore sviluppo. Ancora, nessuna risposta. L’interessato nei giorni scorsi aveva detto che non avrebbe accettato altro se non di tornare a fare il ministro della Difesa. Prospettiva non da escludere. Il problema è che Zelensky rischia di farci la figura della marionetta. Un “re tentenna”, si direbbe da noi.

Chi è Mykhailo Drapaty, il nuovo comandante delle forze armate ucraine

Mikhailo Drapatyi

Mykhailo Drapatyi, il nuovo comandante delle forze armate ucraine, ha 43 anni. Contro i 61 di Syrsky. Fa parte di una generazione di ufficiali che si sono formati nell’Ucraina indipendente. Una generazione forgiata dalla guerra con la Russia che non ha conosciuto le accademie sovietiche. Drapatyi è popolare, nel Paese. Nel maggio del 2014, durante la battaglia di Mariupol, guidò una colonna inviata a soccorrere le forze ucraine assediate. Il suo BMP, un blindato da combattimento della fanteria, sfondò una barricata dei separatisti filorussi e aprì il passaggio agli altri mezzi. La scena, ripresa in un video, fece conoscere il suo nome in tutta l’Ucraina. Allora aveva il grado di maggiore. Pochi mesi dopo, il suo battaglione rimase intrappolato vicino al confine russo, sotto il fuoco dell’artiglieria. Drapatyi guidò lo sfondamento. Portò fuori 260 uomini e decine di mezzi. Nel 2022 fermò i russi verso Kryvyj Rih e partecipò alla controffensiva che liberò Kherson. Nel 2024 contribuì a stabilizzare il fronte di Kharkiv. È un comandante di prima linea. Ha fama di essere diretto, disciplinato e poco incline alla burocrazia. Nel giugno 2025, dopo che un missile russo uccise 12 soldati e ne ferì 60 in un centro di addestramento, lasciò il comando delle Forze terrestri assumendosi la responsabilità dell’accaduto. Denunciò una cultura militare incapace di riconoscere i propri errori. Zelensky, pochi giorni dopo, gli affidò il Comando interforze.

Lo stratega contestato

Drapatyi incarna la richiesta di riforme, responsabilità e maggiore tutela dei soldati. Dovrà trasformare un esercito enorme, e combattere una guerra di logoramento. Nel 2014 gli bastò accelerare e abbattere una barricata. Questa volta l’ostacolo è l’intero sistema. In cui si riconosceva in pieno, invece, il suo predecessore, Oleksander Syrsky. Criticato per lo stile di comando vecchio stampo, l’eccessivo sacrificio di uomini e il nepotismo. La lunga e sanguinosa difesa di Bakhmut e alcune decisioni considerate politiche gli avevano alienato molti ufficiali. Syrsky resta il vincitore della battaglia di Kyiv, all’inizio dell’invasione. Uno degli scontri militari più importanti degli ultimi decenni. Il più importante di questa guerra. Le immagini dei blindati bruciati sulla via Vokzalna, alla periferia nord-occidentale della capitale, diventarono il simbolo della fallita offensiva russa. E fu Syrsky a ideare i piani per l’offensiva oltre frontiera nell’oblast di Kursk, due anni fa. La sua rimozione è certo un terremoto per la macchina militare. In una telefonata a Syrsky, Fedorov ha riconosciuto che i risultati da lui ottenuti fanno parte della storia dell’Ucraina. “Ma ora dobbiamo muoverci ancora più veloci, scrivere i prossimi capitoli di quella storia e correggere gli errori del passato”, ha poi aggiunto su X.

Il dilemma Fedorov

Con la nomina del nuovo comandante, Zelensky ha disinnescato, almeno in parte, la protesta popolare. È tornato sui suoi passi, come aveva fatto un anno fa dopo le manifestazioni contro il tentativo del governo di limitare l’indipendenza delle autorità anticorruzione. Ha dimostrato una volta di più di saper ascoltare i suoi concittadini. Ma anche di essere avventato in alcune delle sue più importanti decisioni. L’impressione di molti, a Kyiv, è che – approfittando del conflitto tra ministro della Difesa e capo delle Forze armate – abbia voluto depotenziare un rivale politico, quando ha “dimesso” il sempre più amato e influente Fedorov. Gli ucraini potrebbero ora chiedergli di rimetterlo al suo posto. In fondo, l’istanza iniziale delle proteste era quella. La rimozione di Syrsky era l’obiettivo secondario. La crisi potrebbe non chiudersi qui. Richiamare Fedorov alla Difesa significherebbe cedere troppo alla piazza. Tenerlo fuori rischia di alimentare nuove tensioni. In entrambi i casi, la leadership del presidente ne esce indebolita. Unica soluzione indolore, o quasi: convincere Fedorov ad accettare l’incarico governativo prospettatogli. Un compromesso che converrebbe a tutti e che potrebbe ricomporre il fronte interno. Risultato prezioso per un Paese in guerra.