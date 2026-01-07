Esteri
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Perché i Volonterosi non mandano i loro soldati anche in Groenlandia e a Gaza?

In Ucraina, forze multinazionali in difesa di un eventuale tregua. In Groenlandia invece solo parole vuote, nonostante le minacce di Trump. A Gaza, invece, nemmeno le parole.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Francesco Cancellato
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le coincidenze, a volte, sono rivelatrici.

Ad esempio, ieri a Parigi si sono incontrati i capi di Stato e di governo della cosiddetta Coalizione dei Volonterosi capitanata dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Kier Starmer. Questi trenta leader circa, prevalentemente europei, hanno firmato una importantissima dichiarazione che afferma che in caso di tregua o pace in Ucraina, per evitare che la Russia attacchi di nuovo, sarà dispiegata una forza militare multinazionale.

Bene, bravi, bis.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
Se Trump attacca la Groenlandia è davvero la fine di tutto. Per noi
Francesco
Cancellato
Patrioti in ginocchio da Trump: ecco il vero volto di Meloni e della destra italiana
Francesco
Cancellato
Qual è la vera posta in gioco dell’attacco di Trump in Venezuela (e cosa c’entriamo noi)

Ecco la coincidenza. A officiare questo rito parigino, oltre al diretto interessato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, c’erano anche gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, quest’ultimo genero di Donald Trump. Quello stesso Donald Trump che da qualche giorno è tornato a dire che gli Stati Uniti vogliono prendersi la Groenlandia – isola artica che fa parte della Danimarca – in quanto necessaria per la loro sicurezza.

Che non siano parole a vuoto l’hanno capito tutti. In primis la prima ministra danese Mette Frederiksen, che ha rafforzato il contingente militare danese sull’isola. E l’hanno capito pure i leader europei, che proprio ieri hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui dicono che "i confini della Groenlandia sono inviolabili" e che i Paesi europei “non smetteranno di difenderli”.

Anche qui: bene, bravi, bis.

Solo, due piccoli dettagli

Il primo: perché i confini sono sacri e inviolabili – e chi li viola va sanzionato – tranne quando a violarli sono gli Stati Uniti in Venezuela o gli israeliani a Gaza?

Lo diciamo meglio: perché i Volonterosi europei non hanno speso mezza parola per affermare i medesimi principi quando Israele si permetteva di fare quello che voleva dentro i confini di un territorio non suo? E perché a nessun Volonteroso è venuto in mente di dispiegare una forza militare multinazionale anche nella Striscia – o in Cisgiordania, dove ieri l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro gli studenti universitari a Ramallah– per difendere la (virgolette) pace siglata a Sharm el Sheik?

Il secondo: perché i Volonterosi europei spediscono soldati a difendere i confini di un territorio che non fa (ancora) parte dell’Europa e della Nato, mentre decidono di non farlo in un territorio, la Groenlandia, che invece fa parte della Nato e dell’Europa?

La diciamo meglio, di nuovo: una minaccia di Trump è forse meno credibile di una minaccia di Putin? Anche dopo quel che è successo in Venezuela?

La verità, tanto evidente quanto terribile, è che ci sono paci più importanti di altre, e confini più inviolabili di altri. E che è solo la forza bruta, economica o militare che sia, a decidere quali lo siano, e quali no.

Tutto il resto è farsa, travestita da diplomazia.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Live
Lotteria Italia, la fortuna bacia il Lazio: vinti 5 milioni a Roma, secondo premio a Ciampino
Prima categoria Lotteria Italia 2025-26, tutti i biglietti estratti
Premio speciale, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto
Perché se hai uno di questi biglietti non potrai mai vincere
Come funzionano vincite e premi, il regolamento
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views