Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Durante la campagna elettorale, e persino nei primi mesi della nuova presidenza, una vasta porzione dell'opinione pubblica globale ha tentato di rassicurarci. Non solo il movimento MAGA, ma anche l'establishment liberal-democratico internazionale ha minimizzato il pericolo, derubricando le minacce di Trump a semplice retorica elettorale. Si diceva di "dare tempo" a un presidente che, in fondo, avrebbe seguito il solco dei decenni passati. Ricordo bene anche voci da sinistra, all'interno del movimento pacifista, sostenere che Trump sarebbe stato preferibile per l'Ucraina, immaginando che avrebbe imposto lo stop alle armi e favorito la pace.

La realtà a cui assistiamo oggi smentisce quelle previsioni. Siamo di fronte a un cambio di paradigma radicale: un'accelerazione improvvisa dell'imperialismo statunitense che si traduce in una politica aggressiva globale. Dopo il Venezuela, l'attenzione torna sulla Groenlandia e su Panama. Se il Canale è tornato sotto l'influenza USA a discapito della Cina non con la forza ma tramite la coercizione, per la Groenlandia la partita è aperta. Fondamentale per il Passaggio a Nord-Ovest, il petrolio e le terre rare, l'isola è tornata nel mirino. In un'intervista a The Atlantic, Trump è stato chiaro: la Groenlandia è strategica e "serve" agli Stati Uniti.

La NATO e il nuovo mondo

La Danimarca ha reagito appellandosi allo status di membro NATO, invocando le regole del diritto internazionale. Ma Copenaghen ragiona con il vecchio paradigma del Novecento. Trump sta ridisegnando il mondo a sua immagine, usando la forza per mettere all'angolo le potenze rivali in un nuovo assetto multipolare. Come scriveva Adriano Biondi su Fanpage, ci stiamo muovendo verso un mondo di "autocrazie diffidenti", retto da un equilibrio precario.

In questo scenario non esistono chiaroscuri né coprotagonisti. La logica è binaria: o si è vassalli – come Giorgia Meloni e l'Unione Europea, piegatesi ai dazi e costrette a finanziare l'industria bellica americana – o si è nemici. Il destino di chi si oppone è quello che rischia il vertice venezuelano: il "rapimento di Stato", l'arresto, la deportazione e processi basati su accuse strumentali. In questo nuovo mondo, o si è con il Monarca, o si è contro di lui.

Oggi Scanner parte da qui.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

