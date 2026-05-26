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Il campo largo non sfonda: servono politiche dal basso per battere Meloni

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Non può essere la somma dei partiti d'opposizione a battere Meloni e la destra.
Le amministrative appena terminate sono state un verdetto chiaro: il centrosinistra vince in molte città ma perde malamente a Reggio Calabria e Venezia, quest'ultima obiettivo sperato di questa tornata.

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Dal referendum costituzionale alla sconfitta di Venezia

Dopo il referendum sembrava più facile per il centrosinistra o campo largo, anche perché la destra non ne azzeccava una ed era in difficoltà fino ad arrivare a proporre una legge elettorale che sapeva molto di "legge truffa", come quella democristiana del 1953.
Nei sondaggi nazionali l'opposizione viene data in vantaggio o appaiata alla destra, eppure Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Renzi non sfondano alle amministrative: perché?
Mancano battaglie e temi che possano portare al voto le persone anche quando il voto è locale, quando sembra meno importante andare a alle urne. L'affluenza infatti è stata in netto calo rispetto al passato, in piena tendenza con gli ultimi anni.

La politica dei beni comuni, la politica come bene comune

Quale potrebbe essere l'alternativa a questo governo?
Perché in un mondo polarizzato, dove i social sono diventati la fogna dove sfogare le proprie frustrazioni quotidiane contro le categorie percepite come più deboli, l'unica alternativa è quella di essere davvero alternativi. Non basta essere "contro Meloni" come si faceva una volta con Berlusconi.
La destra riesce a captare benissimo, anche grazie i media il voto di pancia spinto dalla paura delle migrazioni. La sicurezza è diventata un'ossessione nonostante siano loro al governo da quasi 4 anni.
A livello nazionale il genocidio a Gaza, la Flotilla e altri temi sono stati utili a spostare l'opinione pubblica, ora serve qualcosa di alternativo a livello locale. La politica dei beni comuni, delle città vivibili, dei servizi per tutti.

A Roma Gualtieri è stato eletto con un programma che aveva messo al primo punto "la città dei 15 minuti", ovvero i servizi essenziali raggiungibili in un quarto d'ora. Una rivoluzione che gli abitanti della capitale ancora aspettano dopo 4 anni di governo locale.

Senza questo cambio di passo difficile battere Meloni.

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Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

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