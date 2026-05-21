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Ora tutti si accorgono che Ben Gvir è un criminale e Israele uno Stato senza diritti umani

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Itamar Ben–Gvir nella Città Vecchia di Gerusalemme
Itamar Ben–Gvir nella Città Vecchia di Gerusalemme

Adesso tutti si accorgono di Ben Gvir e Israele: bastavano 400 attivisti internazionali costretti a stare in ginocchio e con i polsi legati con le fascette per far capire che i diritti umani in Israele non vengono rispettati.

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Addirittura Mattarella, che qualche mese fa ha ricevuto il presidente israeliano Herzog, oggi si dice sorpreso e contesta il trattamento.

Eppure bastava guardare quello che è avvenuto dal 1948 a oggi, basta vedere la Cisgiordania e Gaza, bastava vedere il Libano. E invece ci sono voluti i corpi della Global Sumud Flotilla, di coloro che si sono messi in gioco.

Questa è la risposta a chi li criticava, a chi diceva che erano dei fannulloni annoiati.

Questa è la risposta di chi costruisce la democrazia dal basso.

Oggi Scanner parte da qui.

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Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

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