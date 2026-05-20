Il razzismo della destra e il caso di Modena: la nuova puntata di Scanner Live

Dopo i fatti di Modena del 16 maggio, il dibattito pubblico su immigrazione, cittadinanza e razzismo si è riacceso tra polemiche politiche e dati spesso distorti. Nella nuova puntata di Scanner Live, stasera alle 21 Valerio Nicolosi ne parlerà con Eleonora Camilli, Ouidad Bakkali, Angelo Boccato, Leonardo Bianchi e Djarah Kan.

Il 16 maggio una persona mentalmente instabile ha lanciato la sua auto in mezzo ad una folla a Modena, provocando 7 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Questa notizia è stata presa, rigirata ed usata in vari modi, per esempio da Matteo Salvini: "Salim El Koudri. Questo il nome del criminale di seconda generazione”, "l’integrazione delle seconde generazioni di immigrati è fallita, certe persone non sono assolutamente integrabili", ha detto. Secondo l'Istat in Italia ci sono 5,5 milioni di cittadini stranieri residenti, il 9,4% della popolazione. Eppure il 51,4% degli italiani tende a sovrastimare questo dato. Ne parleremo questa sera dalle ore 21, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Valerio Nicolosi.

Secondo l'ECRI (Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza) il discorso pubblico in Italia è "sempre più xenofobo". Tutto ciò è dovuto anche alla riforma restrittiva sulla cittadinanza introdotta dal governo Meloni e a frasi come quelle di Salvini. Questo contribuisce a creare una cultura dell'odio e della paura, anche quando i dati e la realtà dicono tutt'altro. Al 30 aprile dello scorso anno, solo lo 0,4% degli immigrati regolari che si trovano in Italia era in carcere.

Eppure nonostante i dati riflettano la realtà, questa non sembra essere l'Italia presente né nei discorsi di governo sul tema, né tra i pensieri comuni della cittadinanza. Il dibattito sul razzismo di Stato in Italia oggi si concentra su come le istituzioni, l'amministrazione e le politiche migratorie producano discriminazioni istituzionalizzate verso le minoranze e i cittadini stranieri, con impatti diretti sulla vita quotidiana e lavorativa di questi. Ne parleremo con Eleonora Camilli, giornalista professionista che si occupa in particolare di diritti, migrazioni e diaspore contemporanee, che sarà ospite in studio insieme a Ouidad Bakkali, deputata del Pd di origini marocchine, una delle voci che hanno dato forza alla mobilitazione di giovani attivisti e attiviste per il referendum del 8 e 9 giugno del 2025 sui temi della cittadinanza.

Valerio Nicolosi intervisterà in studio Angelo Boccato, giornalista italo-dominicano freelance, autore di L’ombra lunga dell’impero, voci afrodiscendenti tra razzismo sistemico, colonialismo e resistenza globale. Insieme parleranno di temi sociali; dai diritti umani, alle migrazioni, finendo con l'estrema destra che incita alla paura del diverso, non solo in Italia.

Leonardo Bianchi e Djarah Kan saranno gli ultimi ospiti della puntata di stasera. Bianchi, giornalista e scrittore, ci parlerà di come il piano razzista dell’estrema destra per deportare migranti e cittadini non bianchi sia ormai completamente sdoganato e normalizzato. Kan, scrittrice e attivista italiana, femminista, militante culturale e antirazzista italo-ghanese analizzerà l'esperienza delle seconde generazioni e le condizioni di vita delle comunità africane in Italia.

Ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico agli ospiti, nella chat di YouTube. In più, è possibile fare domande su Whatsapp: basta inviare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067. Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.