Notte di guerra a Hormuz: gli USA attaccano l’Iran che risponde al fuoco

Dopo settimane di trattative e tensione nello Stretto di Hormuz, i combattimenti sono ripresi.

Nelle notte una petroliera iraniana è stata attaccata e da quel momento la tensione è salita: l'Iran ha colpito gli Emirati Arabi Uniti e degli obiettivi USA. Per Trump il cessate il fuoco è ancora in vigore e si tratterebbe di "colpetti e inezie" ma per il regime il cessate il fuoco è stato violato e si dichiara pronto a rispondere.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER? condividi chiudi

Un'analisi che parte dalla notizie della stampa internazionale e i retroscena.