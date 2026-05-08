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Notte di guerra a Hormuz: gli USA attaccano l’Iran che risponde al fuoco

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Dopo settimane di trattative e tensione nello Stretto di Hormuz, i combattimenti sono ripresi.
Nelle notte una petroliera iraniana è stata attaccata e da quel momento la tensione è salita: l'Iran ha colpito gli Emirati Arabi Uniti e degli obiettivi USA. Per Trump il cessate il fuoco è ancora in vigore e si tratterebbe di "colpetti e inezie" ma per il regime il cessate il fuoco è stato violato e si dichiara pronto a rispondere.

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Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

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