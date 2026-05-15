A 78 anni dalla Nakba i palestinesi non hanno ancora uno Stato

Sono 78 anni che il popolo palestinese è stato espulso dalle proprie terre. La Nakba, ovvero quelle 700.000 persone che nel '48 (e appunto il 15 maggio del 1948 si ricorda la Nakba, ovvero la "catastrofe" in arabo) quando appunto i palestinesi furono espulsi e divennero, come li ha definiti il professor Edward Said, lui stesso parte di una nazione in esilio. Parliamo di quel popolo palestinese esiliato o occupato successivamente con il '67.

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La dualità del 14 maggio

Tra l'altro, il 14 maggio si festeggia la nascita dello Stato d'Israele, perché ovviamente per una catastrofe ci deve essere qualcuno che invece può festeggiare una vittoria. E si festeggia anche ieri, e tra poco lo vedremo, insomma ieri c'è stata la Marcia delle Bandiere a Gerusalemme e quindi si festeggia quella che nel '67 è stata l'occupazione di Gerusalemme Est o, per guardare il fronte israeliano, l'annessione, cioè la riunificazione di Gerusalemme, ovvero della città santa.

Dal mandato britannico al sionismo

Ecco, sono 78 anni che il popolo palestinese cerca una nazione, una nazione che gli era stata negata in precedenza dall'occupazione britannica, quel mandato britannico che poi, durante la rivolta araba del '36, li aveva disarmati proprio mentre la Palestina storica si riempiva di esuli ebrei che stavano andando verso quella terra promessa. Il sionismo aveva fatto breccia; a volte erano costretti proprio in fuga dal nazismo e nel '48 poi tutti quei preparativi che c'erano stati dietro, appunto quell'idea del sionismo, divennero realtà.

La crisi umanitaria e i radar della politica

La nascita dello Stato d'Israele, l'espulsione dei 700.000 palestinesi e appunto una catastrofe che poi fino ad oggi è continuata a peggiorare di anno in anno, di momento storico in momento storico, fino ad arrivare al genocidio che stiamo vivendo e soprattutto a quello che sta avvenendo anche in Cisgiordania, che troppo spesso è fuori dai radar politici e dei media, ma che è altrettanto grave.

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