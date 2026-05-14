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Dopo 4 anni di governo per Meloni è ancora colpa degli altri. L’underdog usa ancora il vittimismo

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La complessità della gestione politica

La politica non è una materia semplice. Richiede preparazione e, soprattutto, la capacità di gestire il potere, in particolare quando lo si esercita dai palazzi romani. Giorgia Meloni ne è consapevole. Nonostante si sia sempre definita un underdog, ovvero una figura che si è costruita autonomamente venendo dall’esterno, la sua storia racconta una crescita costante dentro le istituzioni. Ha compiuto l'intera gavetta politica, dalla militanza nella giovanile di Alleanza Nazionale fino a diventare, giovanissima, ministra di un governo Berlusconi.

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Dallo studio all'opposizione alla Presidenza del Consiglio

Dopo aver fondato il proprio partito, Meloni ha studiato a lungo il funzionamento della macchina statale. Dai banchi dell’opposizione ha attaccato i governi che si sono succeduti, fino a ottenere la guida del primo partito italiano e la maggioranza relativa. Il prossimo 22 ottobre il suo esecutivo raggiungerà i quattro anni di attività. In questa cornice si è svolto il primo Premier Time, l'appuntamento in cui la Presidente del Consiglio risponde direttamente alle interrogazioni di maggioranza e opposizione.

Il confronto parlamentare e le critiche dei leader

Mentre dalla maggioranza sono giunti elogi e difese contro le cosiddette fake news, dalle opposizioni sono arrivati attacchi duri. Tra gli interventi si segnalano quelli di Calenda, leader di un'opposizione che è stata spesso definita una stampella dialogante per l'esecutivo, ma anche quelli di Renzi e Boccia. La critica centrale riguarda lo scollamento tra la narrazione governativa, secondo cui tutto procede per il meglio, e la realtà di una linea politica che appare schiacciata da Trump o ininfluente a livello internazionale.

Il bilancio dopo quattro anni e le giustificazioni del governo

Secondo Meloni, l'operato del governo rispecchia esattamente gli obiettivi prefissati, nonostante le promesse elettorali sulle accise e sull'interesse nazionale. La strategia difensiva attuale punta a escludere responsabilità dirette dell'esecutivo per i problemi esistenti, attribuendoli a fattori esterni come il buco del Superbonus o la crisi internazionale. Tuttavia, a quasi quattro anni dall'insediamento, ci si attendeva un bilancio differente. La politica, nel passaggio dalla critica dell'opposizione alle decisioni difficili di Palazzo Chigi, si è rivelata una sfida estremamente complessa.

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Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

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