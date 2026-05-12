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Crisi Electrolux e la politica industriale: la lotta di classe l’hanno vinta gli industriali

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Spesso ci dimentichiamo delle fabbriche: sembra un mondo che arriva direttamente dal Novecento, dalle fotografie in bianco e nero degli anni Sessanta e Settanta, dalle grandi manifestazioni operaie. E invece quel mondo esiste ancora e ce lo ricordiamo solo quando vengono licenziati gli operai, quando vengono messi in cassa integrazione o, in generale, quando si apre una vertenza sindacale.

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Ieri la Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi, che tradotto sono 1.700 persone licenziate in un anno e la chiusura di uno stabilimento nelle Marche. Questo è il risultato di una politica industriale totalmente assente e di un sistema che ha pensato che il mercato potesse regolare tutto e autoregolarsi, lasciando governare la legge della giungla, la legge del più forte.
Dovrebbe essere la politica a indirizzare la strategia industriale; invece, società che una volta erano italiane e oggi hanno la sede legale nei paradisi fiscali, o società che avevano investito in Italia hanno incassato decenni di sostegni e incentivi per poi andare altrove a produrre automobili o elettrodomestici.

Il mondo cambia, è inutile nascondersi, però la globalizzazione dei mercati avvenuta tra la fine dello scorso secolo e l'inizio di questo ha reso possibile solo una cosa: spostare merci, ingabbiando invece le persone in nome del profitto. A Genova, esattamente vent’anni fa, c'era chi manifestava contro il G8 che stava andando in questa direzione; la risposta è stata solo violenza e colpi di pistola.
Inutile dire "avevamo ragione", a posteriori non serve a nulla, anche perché oggi le maglie della democrazia si sono ristrette.
Bisogna cambiare le regole che proteggono chi sfrutta e, con i decreti sicurezza, manganella chi protesta.

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Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

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