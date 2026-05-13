Trump e Xi faccia a faccia per decidere il futuro del mondo: la nuova puntata di Scanner Live

Questa sera dalle ore 21, in diretta su YouTube, Valerio Nicolosi si confronterà con Sinologi e politologi come, Giada Messetti esperta di Cina contemporanea, Martino Marzolis giornalista freelance che segue le vicende statunitensi dal 2006 e Matteo Miavaldi che contribuirà al dibattito parlando di un altro grande attore come l’India. A distruggere gli stereotipi che noi occidentali ci immaginiamo sulla Cina ci sarà Momoka Banana, content creator romana di origini cinesi. Attraverso un’intervista con Alessandra Colarinzi tracceremo una linea più storica sui rapporti che la Cina intrattiene con le altre potenze, scavalcando la dimensione economica del dibattito.

La visita di Donald Trump a Pechino nel 2017

La Cina ha condannato l’attacco all’Iran degli Stati Uniti e Israele dichiarandolo una grave violazione del diritto internazionale, gli Usa di Trump hanno chiarito che sono disposti a usare la forza militare anche senza giustificazioni o appoggi: in questo clima domani si terrà l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Nove anni dopo, il presidente americano tornerà a Pechino. Un'atmosfera diversa da quella che ci fu l'ultima volta, viste le tensioni su Taiwan, gli ultimi dazi imposti dall'America sulla Cina e le difficoltà scaturite dal conflitto in Iran con il blocco dello stretto di Hormuz.

Questa sera dalle ore 21, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it, si potrà seguire la nuova puntata di Scanner Live: tra gli ospiti in studio Giada Messetti, sinologa, autrice e giornalista italiana, esperta della Cina contemporanea e Martino Mazzonis, giornalista freelance che segue le vicende statunitensi dal 2006. Con loro Valerio Nicolosi si confronterà sul prossimo incontro tra Usa e Cina, analizzando la relazione geopolitica odierna tra le due potenze rivali da decenni. L'incontro si svolgerà su due giorni e sarà l'occasione per fare il punto su tutti quei nodi di tensione che restano da sciogliere tra Pechino e Washington. Con un presidente, Trump, sempre più in difficoltà nei consensi interni e sempre più interessato a piegare i processi democratici a suo piacimento; e un altro, Xi, che dopo aver ottenuto uno straordinario terzo mandato e in preparazione per il quarto deve affrontare le crescenti crisi interne del suo Paese, con l'intenzione di lasciare in eredità una Cina "riunificata" (cioè che includa Taiwan) e definitivamente proiettata come principale potenza mondiale, anche sul piano militare.

Parlare di Cina, però, non significa solo parlare in astratto di una super-potenza economica e diplomatica, ma anche di un Paese sul piano culturale si sta aprendo all'Occidente. Anche se restano incomprensioni, stereotipi e dinamiche razziste, è da decenni che, ad esempio, centinaia di migliaia di cittadini cinesi risiedono in Italia. Momoka Banana, content creator italiana di seconda generazione, di origini cinesi, ci restituirà uno sguardo diverso sulla Cina, smontando un pregiudizio dopo l'altro su questo grande Paese. Da dopo la pandemia, Momoka è riuscita a creare attorno a sé una community che ruota proprio sulla narrazione della Cina vista da un'italiana, e viceversa.

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A Scanner Live lo scrittore e podcaster Matteo Miavaldi si unirà agli altri ospiti in studio per rispondere alle domande del pubblico sull'India, l'altra grande potenza del futuro scacchiere mondiale, distruggendo miti e stereotipi per raccontare il Paese che è oggi, con attenzione ai fatti e con empatia. Andrà in onda anche un'intervista esclusiva ad Alessandra Colarizi, giornalista e direttrice editoriale di China Files, autrice di Africa rossa, sul rapporto tra Xi Jinping e l'esercito cinese.

Ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico agli ospiti, nella chat di YouTube. In più, è possibile fare domande su Whatsapp: basta inviare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067. Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.