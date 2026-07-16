Tim Battiti Live 2026 stasera in tv, la scaletta dei cantanti della terza puntata su Canale 5

Questa sera, giovedì 16 luglio, ci sarà la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, condotto da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia a Trani. Qui la scaletta degli artisti, tra cui Nicolò Filippucci, Sal Da Vinci e Anna.

Nicolo Filippucci, Sal Da Vinci e Anna, 2026

Stasera, giovedì 16 luglio 2026, va in onda su Canale 5 la terza puntata di Tim Battiti Live, l'evento musicale che ha raccolto oltre 70 cantanti durante quest'edizione. Questa sera, verranno trasmesse le immagini registrate sul palco di Trani, che vedrà ancora una volta alla conduzione il trio formato da Ilary Blasi, Fabio Rovazzi (qui l'intervista con Nino D'Angelo e Arisa per "La Costiera Amalfitana) e lo speaker radiofonico Daniele Battaglia. Saranno 25 gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Quercia, tra cui Nicolò Filippucci, che ha pubblicato nelle ultime settimana "Mantra", ma anche il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci. Senza dimenticare Anna (qui l'intervista), reduce dall'uscita di "Million Dollar Babe", il suo secondo album.

La scaletta dei cantanti di stasera a Tim Battiti Live 2026

La terza puntata di Tim Battiti Live potrebbe essere la più interessante dal punto di vista degli artisti che si sono esibiti sul palco di Trani. Dalla coppia Marco Mengoni e Angelina Mango che continuerà a promuovere il brano "Canto D'Amore" (qui l'intervista al regista del video ufficiale), ma anche Emma, in radio con Fabri Fibra e la loro "Antidroga". Presenti sul palco anche i Pinguini Tattici Nucleari e J-Ax, primo in radio con "Hippy Ya Yo (però anche no)". Senza dimenticare i vecchi e nuovi volti di Amici, da Alessio Bernabei a Nicolò Filippucci, passando per i finalisti della scorsa edizione Lorenzo Salvetti ed Angie. Qui la scaletta dei cantanti che si esibiranno stasera sul palco di Trani.

• Marco Mengoni e Angelina Mango

• Emma

• Sal Da Vinci

• Pinguini Tattici Nucleari

• Ernia

• J-Ax

• Patty Pravo

• Anna

• Gabry Ponte

• Rocco Hunt

• Orietta Berti

• Serena Brancale e Delia

• Clementino

• Benji & Fede con Alex Britti

• Sayf

• Rosa Chemical

• Alessio Bernabei

• Nicolò Filippucci

• Lorenzo Salvetti

• Angie

• Settembre

A che ora inizia e dove vederlo in tv

Questa sera sarà possibile seguire l'evento su Canale 5 dalle ore 21:30. Ma anche in streaming, collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity, dove le serate saranno disponibili anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda. La chiusura della serata è prevista per le 0:40. Le puntate di Battiti Live saranno sempre il giovedì sera per un totale di cinque appuntamenti: la prossima puntata andrà in onda il 23 luglio, in attesa del gran finale del 30 luglio.