La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Palermo: l’ordine dei cantanti, gli orari e dove vederlo

Questa sera andrà in onda il Concerto di Radio Italia Live dal Foro Italico di Palermo: ecco la scaletta, gli artisti che si esibiranno e gli orari e le modalità per poterlo guardare in diretta.

Elettra Lamborghini e Samurai Jay per il concerto di Radio Italia a Palermo

Questa sera 28 giugno andrà in scena il secondo appuntamento del Radio Italia Live – Il concerto, direttamente dal Foro italico di Palermo. A partire dalle 20.40, infatti, torna l'appuntamento con uno degli eventi live di riferimento dell'estate italiana, dopo il primo appuntamento che si era tenuto a Milano lo scorso 15 maggio. In Sicilia sbarcheranno alcuni tra i principali cantanti protagonisti di questa estate di tormentoni e canzoni estive, che saranno accompagnati a dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori. Alla conduzione della serata si alterneranno alcune delle voci principali della radio: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. Tra gli artisti che saliranno sul palco ci sono Achille Lauro, Fedez, Serena Brancale, Sal Da Vinci e i Pinguini Tattici Nucleari.

La scaletta e l'ordine di esibizione

Anche per la tappa di Palermo saranno 13 gli artisti che si esibiranno cantando alcune delle canzoni uscite in queste settimane, da Lauro che potrebbe esibirsi anche con "In viaggio verso il paradiso", Serena Brancale con "Al mio paese", poi l'"Estate Funk" di Francesco Gabbani e Elettra Lamborghini con "Bam Bam Bambina" fino al re del tormentone, ovvero il napoletano Samurai Jay e il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Sal Da Vinci. Ecco tutti gli artisti che si esibiranno questa sera, in ordine alfabetico perché non è stato comunicato quello di uscita.

Achille Lauro

Bambole di Pezza

Serena Brancale

Ernia

Fedez

Francesco Gabbani

Irama

Elettra Lamborghini

Marco Masini

Ermal Meta

Pinguini Tattici Nucleari

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

Per chiunque volesse godersi un po' di musica estiva, senza essere a Palermo, l'evento sarà trasmesso in diretta su varie piattaforme. Il concerto, infatti, sarà su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia su radioitalia.it. Ma sarà anche possibile seguirlo in diretta dalle 20.40 in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.