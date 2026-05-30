La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2026 a Torino: l’ordine dei cantanti e gli orari

Il Kiss Kiss Way parte da Torino il 29-30 giugno in Piazza Castello, con concerti di Annalisa, Arisa, Irama e altri artisti. Diretta il 31 maggio su Radio Kiss Kiss e TV8.

Gabry Ponte e Annalisa per Radio Kiss Kiss

Parte da Torino, quest'anno, il Kiss Kiss Way, la festa della radio di stanza a Napoli che il 29 e 30 giugno si sposta in Piazza Castello. In realtà l'anteprima è stata il 28 quando la Mole antonelliana è stata illuminata con il logo della radio. Nell'estate dei festival delle radio, anche quella napoletana ha voluto ritagliarsi un proprio spazio e continua anche quest'anno portando nelle piazze di alcune città italiane i cantanti che stanno pubblicando quelle che saranno le canzoni che ci accompagneranno per la maggior parte dell'estate e che riempiranno tutte le radio in queste settimane. Tra i protagonisti c'è l'ultimo annunciato Irama, nuovo giudice di X Factor al posto di Achille Lauro, ma anche Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Levante e Serena Brancale tra gli altri.

Chi non potrà essere presente in Piazza Castello a Torino ma vorrà comunque seguire la serata potrà guardarlo in diretta il 31 maggio 2026 alle ore 21:00 su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV (canale 158 DTT). L'evento, inoltre, sarà registrato per la realizzazione di due speciali tv della durata di due ore ciascuno che andranno in onda su TV8 il 25 luglio e il 1° agosto alle ore 21:30.

La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss a Torino e l'ordine di esibizione dei cantanti

Piazza Castello, quindi diventerà per due giorni il quartier generale di Radio Kiss Kiss. Gli speaker radiofonici e i creator intratterranno il pubblico con attività esperienziali, giochi e iniziative speciali, mentre il concertone sarà l'evento clou della serata. Per chi non ha ancora il biglietti, gli ultimi accessi al settore PIT del live del 30 maggio saranno assegnati direttamente al Villaggio Kiss Kiss a chi parteciperà alle attività ufficiali, fino a esaurimento. I varchi saranno aperti dalle 18.30 con l'accesso che sarà consentito fino alle 19.30, mentre l'inizio dello show sarà a partire dalle 21. Questo l'elenco dei cantanti che si esibiranno, in ordine alfabetico: