La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orari

Questa sera andrà in onda il Concerto di Radio Italia Live: ecco la scaletta e quali sono gli artisti che si esibiranno e quali sono gli orari per poterlo guardare.

Emma e Annalisa

Questa sera, venerdì 15 maggio, andrà in scena il Concerto di Radio Italia da Piazza Duomo a Milano. A partire dalle 20.40, infatti, alcuni tra gli artisti protagonisti dell'estate musicale saliranno sul palco meneghino per esibirsi nelle loro canzoni più streammate e amate dal pubblico. Un modo per poter averli tutti sullo stesso palco, un'anteprima dei vari festival che riempiranno l'estate italiana. La differenza è che questa sera gli artisti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori, mentre alla conduzione ci saranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. Tra gli altri sul palco saliranno artisti come Annalisa, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Tommaso Paradiso, tra gli altri.

La scaletta e l'ordine di esibizione

Sono 13 gli artisti annunciati da Radio Italia per il loro concerto a Piazza Duomo. Tra questi nomi noti del panorama pop italiano, alcuni con canzoni pubblicate che già combattono per la gara dei tormentoni estivi. Ecco gli artisti che si esibiranno questa sera. Questo non è l'ordine di uscita ufficiale che non è stato ancora comunicato.

Alfa

Annalisa

Arisa

Bresh

Gigi D’Alessio

Elisa

Emma

Giorgia

J-Ax

Noemi

Tommaso Paradiso

The Kolors

Sayf

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

Per chiunque non possa essere presente in Piazza Duomo, sarà possibile seguire il concerto sia in tv che in radio, oltre che sui social. RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, infatti, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, in diretta streaming sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Il concerto sarà anche in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).