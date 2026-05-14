Italiani morti alle Maldive durante un’immersione: chi erano le cinque vittime

Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Il gruppo, a bordo di una safari boat, era impegnato in un’escursione a 50 metri di profondità. Non è mai riemerso. Tra le vittime anche una docente dell’Università di Genova e sua figlia.

Le vittime dell’incidente alle Maldive

Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino, Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal. Sono le cinque vittime dell’incidente avvenuto alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, in un’escursione di diving a bordo di una safari boat.

Erano impegnati in un’immersione in uno dei punti più noti del diving nell’Oceano Indiano, a sud della capitale Malé. L’allarme è scattato quando il gruppo non è riemerso dall’acqua nei tempi previsti; poco dopo sono iniziate le ricerche che si sono concluse nel peggiore dei modi, come confermato anche dalla Farnesina.

Nel gruppo c’era Gianluca Benedetti, originario di Padova. Dopo una prima carriera nel settore finanziario, aveva scelto di cambiare vita trasferendosi alle Maldive, dove era diventato istruttore subacqueo e capobarca, oltre che operation manager per le attività di diving. Era tra i responsabili delle escursioni in mare e lavorava stabilmente sull’arcipelago da diversi anni.

Gianluca Benedetti

Con lui anche Federico Gualtieri,, 31 anni, era originario di Omegna. Laureato in Biologia marina all’Università di Genova, stava partecipando a un periodo di ricerca alle Maldive, della durata di due settimane, insieme a una docente dell’ateneo genovese. Nel suo percorso figurava anche l’assegnazione di un progetto di studio in Giappone, previsto per agosto. Il viaggio alle Maldive risultava organizzato tramite un’agenzia di Verbania, specializzata in attività subacquee.

Federico Gualtieri

E c'era Muriel Oddenino, originaria di Poirino, nel Torinese. Anche lei collaborava con l’Università di Genova nell’ambito della ricerca sugli ecosistemi marini e sulle strutture coralline, partecipando a studi scientifici dedicati anche ai fondali e alle grotte sottomarine dell’Oceano Indiano. Oddenino faceva inoltre parte del contesto accademico legato al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita.

Muriel Oddenino

Tra le vittime figura anche Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 20 anni, studentessa di ingegneria biomedica. Montefalcone era una ricercatrice conosciuta a livello internazionale per i suoi studi sugli ecosistemi marini costieri e sulla posidonia oceanica, oltre che per la partecipazione a progetti scientifici e di monitoraggio ambientale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’immersione si sarebbe svolta nei pressi di Alimathaa, area nota per la presenza di grotte sottomarine e molto frequentata dagli operatori del settore. Il gruppo si trovava a bordo della “Duke of York”, una liveaboard utilizzata per safari subacquei.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le cause del decesso non sono state ancora accertate, mentre restano da verificare anche le condizioni meteo al momento dell’immersione, con vento forte e mare agitato segnalati nell’area.