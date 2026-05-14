Monica Montefalcone, chi era la prof dell’Università di Genova morta alle Maldive: era in missione di ricerca

Tra i turisti morti durante un’immersione alle Maldive anche Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova. Era una sub esperta ed era in missione alle Maldive per l’Università di Genova. L’escursione è avvenuta al di fuori delle attività di ricerca, in un momento di pausa.

Monica Montefalcone

È Monica Montefalcone una delle vittime decedute durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Montefalcone era una professoressa associata dell'Università di Genova presso il Dipartimento di scienze della terra, dove insegnava Ecologia. Il suo è l'unico nome confermato tra le vittime.

Come apprende Fanpage.it dall'Università di Genova, la docente si trovava alle Maldive per un progetto di ricerca. Era una sub esperta e si era recata sul posto già diverse volte per attività analoghe. Durante l'incidente in cui ha perso la vita insieme ad altri quattro sub italiani, però, era in un momento ludico, una pausa al di fuori del progetto di ricerca.

Con lei era partita anche un ricercatrice dell'università, ma dato che l'incidente è avvenuto al di fuori delle attività di ricerca non è ancora possibile sapere se sia coinvolta.

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Montefalco era esperta nell'ambito dell'ecologia marina e in questa veste era diventata un volto noto anche della televisione. Aveva preso parte a diversi progetti di conservazione, come “GhostNets”, per la conservazione dei fondali marini dalle reti fantasma che la vedeva coinvolta come responsabile scientifico dell'Unità Operativa Liguria.

Il suo campo di studi era infatti l'ecosistema marino. Il suo curriculum racconta di una lunghissima esperienza sia tra le aule universitarie che sul campo e da sempre collaborava con l'ateneo genovese, presso il quale aveva fatto il dottorato dopo la laurea in scienze biologiche all'università di Milano.

Montefalco si trovava a bordo dell’imbarcazione "Duke of York" per un’immersione nell’atollo di Vaavu. Lei e gli altri quattro turisti sarebbero morti “per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità”, come ha spiegato la Farnesina in una nota.

Nonostante la grande esperienza, era già andata sul posto molte volte, le condizioni meteo sfavorevoli la hanno probabilmente colta di sorpresa.