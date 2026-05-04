Edoardo Dalla Bruna scomparso a Chieri: il 30enne ha perso la sorella tre anni fa. La mamma: “Aiutatemi”
Da sabato notte non si hanno più notizie di Edoardo Dalla Bruna, trentenne di Chieri ben conosciuto nel comune piemontese per il lavoro nella Cantina del Convento, il locale di famiglia. A lanciare l’allarme è la madre, Monica Bucolo, presidente dell’AsCom locale e titolare dell’attività insieme al marito.
"Mio figlio Edoardo è sparito da sabato notte, aiutatemi a trovarlo". Le parole della donna, è chiaro, sono un grido di dolore e preoccupazione. La donna ha già sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e, parallelamente, ha chiesto aiuto attraverso i social network, dove è nato un gruppo dedicato proprio alla raccolta di segnalazioni utili.
Sabato sera la famiglia Dalla Bruna era rientrata insieme intorno a mezzanotte dopo aver concluso la giornata di lavoro al ristorante. "Edo ci ha detto che andava a dormire – racconta la madre – ma la mattina dopo non c’era più". Il giovane sarebbe uscito di casa a piedi, lasciando l’auto parcheggiata nel cortile. Con sé aveva il cellulare, che ha agganciato per l’ultima volta una cella nella zona di Barriera di Milano, a Torino, in particolare intorno a corso Palermo, prima di spegnersi definitivamente.
Secondo le prime ricostruzioni, il 30enne avrebbe raggiunto il capoluogo piemontese con l’autobus. Non conosce nessuno in quella zona e non è abituato a stare così tanto tempo senza farsi sentire.
Temo gli sia successo qualcosa – confida ancora Monica Bucolo – anche perché lì non conosce nessuno e non è mai stato così tanto a lungo senza chiamarmi".
C'è da dire che il quadro personale del giovane aggiunge tristezza alla vicenda. Edoardo soffre infatti di una grande depressione da quando, tre anni fa, è venuta a mancare sua sorella Lucrezia. "Da allora non si è più ripreso", sottolinea la madre.
È verosimile che al momento della scomparsa indossasse una maglietta grigia e un cappellino, ma ha lasciato nella sua stanza gli occhiali da vista che porta abitualmente. Dettaglio che potrebbe rendere più difficile il suo riconoscimento.
Nelle ultime ore l’appello dei familiari si è diffuso rapidamente sui social, con un invito chiaro: "Se lo avvistate o avete notizie, chiamate il 112". Le attenzione si concentrano tra Chieri e Torino, in particolare nei quartieri di Barriera di Milano e Vanchiglia, dove sono stati segnalati possibili avvistamenti.
I carabinieri stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto la comunità locale e, in generale quella torinese, si sono mobilitate: il passaparola online e il gruppo Facebook creato ad hoc stanno moltiplicando le condivisioni nella speranza che una segnalazione possa fare la differenza.