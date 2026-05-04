Edoardo Dalla Bruna scomparso a Chieri: il 30enne ha perso la sorella tre anni fa. La mamma: “Aiutatemi”

“Mio figlio Edoardo è sparito da sabato notte, se lo vedete chiamate il 112”, è l’appello disperato di Monica Bucolo, mamma di Edoardo. Il 30enne di Chieri soffre di una grave depressione da quando, tre anni fa, è morta la sorella Lucrezia. Il suo cellulare è stato agganciato a Torino, nella zona di Barriera di Milano. Poi più nulla.

Da sabato notte non si hanno più notizie di Edoardo Dalla Bruna, trentenne di Chieri ben conosciuto nel comune piemontese per il lavoro nella Cantina del Convento, il locale di famiglia. A lanciare l’allarme è la madre, Monica Bucolo, presidente dell’AsCom locale e titolare dell’attività insieme al marito.

"Mio figlio Edoardo è sparito da sabato notte, aiutatemi a trovarlo". Le parole della donna, è chiaro, sono un grido di dolore e preoccupazione. La donna ha già sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e, parallelamente, ha chiesto aiuto attraverso i social network, dove è nato un gruppo dedicato proprio alla raccolta di segnalazioni utili.

Sabato sera la famiglia Dalla Bruna era rientrata insieme intorno a mezzanotte dopo aver concluso la giornata di lavoro al ristorante. "Edo ci ha detto che andava a dormire – racconta la madre – ma la mattina dopo non c’era più". Il giovane sarebbe uscito di casa a piedi, lasciando l’auto parcheggiata nel cortile. Con sé aveva il cellulare, che ha agganciato per l’ultima volta una cella nella zona di Barriera di Milano, a Torino, in particolare intorno a corso Palermo, prima di spegnersi definitivamente.

Secondo le prime ricostruzioni, il 30enne avrebbe raggiunto il capoluogo piemontese con l’autobus. Non conosce nessuno in quella zona e non è abituato a stare così tanto tempo senza farsi sentire.

Temo gli sia successo qualcosa – confida ancora Monica Bucolo – anche perché lì non conosce nessuno e non è mai stato così tanto a lungo senza chiamarmi".

C'è da dire che il quadro personale del giovane aggiunge tristezza alla vicenda. Edoardo soffre infatti di una grande depressione da quando, tre anni fa, è venuta a mancare sua sorella Lucrezia. "Da allora non si è più ripreso", sottolinea la madre.

È verosimile che al momento della scomparsa indossasse una maglietta grigia e un cappellino, ma ha lasciato nella sua stanza gli occhiali da vista che porta abitualmente. Dettaglio che potrebbe rendere più difficile il suo riconoscimento.

Nelle ultime ore l’appello dei familiari si è diffuso rapidamente sui social, con un invito chiaro: "Se lo avvistate o avete notizie, chiamate il 112". Le attenzione si concentrano tra Chieri e Torino, in particolare nei quartieri di Barriera di Milano e Vanchiglia, dove sono stati segnalati possibili avvistamenti.

I carabinieri stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto la comunità locale e, in generale quella torinese, si sono mobilitate: il passaparola online e il gruppo Facebook creato ad hoc stanno moltiplicando le condivisioni nella speranza che una segnalazione possa fare la differenza.