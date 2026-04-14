È morta Moya Brennan a 73 anni, la “First Lady” della musica celtica e sorella di Enya

Moya Brennan, riconosciuta come la “First Lady” della musica celtica, è scomparsa nelle scorse ore all’età di 73 anni. Nella sua carriera, ha fondato i Clannad, gruppo folk che ha vinto un Grammy Award e un premio BAFTA, anche insieme a sua sorella Enya.

Moya Brennan, via sito ufficiale

Moya Brennan, nome d'arte della cantante irlandese Máire Philomena Ní Bhraonáin, è scomparsa nelle scorse ore all'età di 73 anni. Secondo le ricostruzioni dei tabloid britannici, la donna ha vissuto negli ultimi tempi con una fibrosi polmonare, che avrebbe necessitato anche di un doppio trapianto. Negli anni le è stato riconosciuto il titolo, anche se ufficioso, di "First Lady della musica celtica", soprattutto grazie al grande successo del gruppo folk Clannad, di cui è stata voce solista. Sono arrivati anche i messaggi di cordoglio della politica irlandese, da Micheál Martin a Simon Harris, ma anche da parte di sua sorella, la cantante Enya, sul suo profilo Facebook: "È con profonda e terribile tristezza che devo annunciare la morte della mia amata sorella Máire. Non solo era mia sorella, era una cara e cara amica. Vorrei chiedere privacy in quel momento".

La carriera di Moya Brennan, gli studi a Dublino e la formazione dei Clannad

Moya Brennan è nata a Dublino il 4 agosto 1952, primogenita di 8 tra fratelli e sorelle, ha cominciato sin da piccola a vivere la musica. Il padre, musicista, era anche proprietario di un pub situato a Gweedore, nella contea di Donegal, che fungeva da spazio performativo per la famiglia. Dopo aver studiato musicali presso la Royal Irish Academy of Music di Dublino, ha fondato i Clannad nel 1970 insieme ai fratelli Pól e Ciarán e agli zii materni Noel e Pádraig Ó Dúgáin. La formazione folk ha fatto il suo esordio allo Slógadh Youth Festival del 1970, uno degli storici festival musicali, che vincerà anche successivamente Dolores O’Riordan in almeno 20 occasioni. Dopo la vittoria del Festival, il gruppo che si esibiva in lingua gaelica, ottenne un contratto discografico, ma solo nei primi anni '80 avvenne il riconoscimento internazionale.

Nella sua carriera ha vinto un Grammy e un Bafta Award

Infatti, tra il 1980 e il 1982, nel gruppo venne inserita sua sorella Enya, che successivamente avviò la sua carriera solista, ma in quegli anni vennero prodotte le colonne sonore per le serie tv come Harry's Game. Solo successivamente, nel 1985, ci fu anche la collaborazione con Bono Vox degli U2 in "In a Lifetime". Durante la carriera dei Clannad, la band vinse un Grammy Award, un premio BAFTA e nel 2014 un riconoscimento alla carriera da parte della BBC. Il gruppo, dopo la morte di Pádraig Duggan nel 2016, ha intrapreso un tour di addio globale come quartetto a partire dal 2020. Durante la sua carriera da solista, in cui ha pubblicato 7 album, ha non solo conquistato un Emmy Award, ma ha prestato la sua voce e la sua arpa per le colonne sonore di film come Titanic e King Arthur. Riprendendo le tradizioni paterne, ha ospitato negli ultimi anni, nel pub di famiglia, il format "Clubeo", un palcoscenico a microfono aperto per artisti locali.