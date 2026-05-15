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Scippo nel centro di Torino: donna di 73 anni rincorre i ladri e ne fa arrestare uno

Dopo aver subito lo scippo della catenina la donna, 73 anni, non si è persa d’animo ma ha rincorso uno dei ladri riuscendo a farlo arrestare.
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A cura di Davide Falcioni
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Si aspettavano una preda facile, invece hanno trovato una donna determinata e per nulla disposta a cedere. Una 73enne torinese ha trasformato quello che doveva essere uno scippo – ovviamente subito – in un esempio di coraggio che ha portato all’arresto di uno dei suoi aggressori proprio nel cuore del quartiere Gran Madre.

L'episodio si è verificato ieri intorno alle 9 del mattino all'intersezione tra via Monferrato e via Santorre Santarosa. Due giovani hanno puntato una catenina d'oro, un monile dal valore stimato di circa mille euro, indossato dalla donna. Mentre un complice fungeva da "palo" a bordo di un monopattino elettrico, l'altro si è scagliato sulla vittima, strappandole il gioiello dal collo con un gesto fulmineo.

Tuttavia, i calcoli dei malviventi non avevano tenuto conto della reattività della signora. Invece di farsi paralizzare dallo spavento, la vittima si è lanciata in un immediato inseguimento a piedi, accompagnando la corsa con grida d'allarme che hanno scosso la tranquillità della via. Il richiamo della donna non è rimasto inascoltato. Diversi cittadini presenti in zona sono intervenuti, creando un vero e proprio muro umano che ha sbarrato la strada al fuggitivo. La collaborazione tra la vittima e i passanti ha permesso di trattenere il giovane fino all'arrivo dei Carabinieri della stazione Barriera Casale, giunti sul posto in una manciata di minuti.

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I militari hanno recuperato la refurtiva, restituendola subito alla proprietaria, e hanno identificato l'arrestato. Dopo il fotosegnalamento, il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. Il Tribunale di Torino ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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