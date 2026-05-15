Hantavirus, l’Oms conferma 11 casi, tutti passeggeri della MV Hondius, in Italia negativi i 6 contatti sospetti: news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius: sono risultati tutte negative le sei le persone in isolamento e quarantena in Italia. I principali esperti in Italia ribadiscono che la situazione è sotto controllo. L'assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha dichiarato: "Non c'è da predisporre nulla di più rispetto a quanto già previsto nel piano pandemico approvato dalle Regioni". L'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malettie) ha ribadito nel bollettino del 13 maggio che "il rischio per la popolazione generale nell'Ue e nello Spazio economico europeo (SEE) derivante dalla diffusione dell'hantivirus a seguito di questo focolaio sulla nave da crociera è molto basso". Ieri la ministra della Salute francese Stéphanie Rist ha annunciato che tutti i 26 contatti in isolamento ospedaliero sono risultati negativi: "In questo momento possiamo escludere qualsiasi precedente contagio di altre persone". Negativo anche il medico USA, passeggero della MV Hondius, inizialmente segnalato come "debolmente positivo". La nave focolaio è attesa a Rotterdam per lunedì 18 maggio. Intanto l'Organizzazione mondiale della salute (Oms) continua a ritenere basso il rischio per la popolazione globale.
Cdc: "Negli Stati Uniti nessun caso positivo, ma 41 persone sotto monitoraggio"
Secondo quanto riferiscono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) non ci sono casi di hantavirus negli Stati Uniti noti, ci sono 41 persone sotto monitoraggio, alle quali è stato consigliato di rimanere a casa ed evitare contatti con altre persone. I casi sotto osservazione sono i passeggeri recentemente rimpatriati dopo l'arrivo della nave da crociera MV Hondius e ora residenti in Nebraska e ad Atlanta, quelli che avevano già lasciato la nave e fatto ritorno a casa prima che venisse identificato il focolaio, mentre un terzo gruppo è dato dalle persone che potrebbero essere state esposte al virus durante eventuali viaggi e spostamenti, "in particolare sui voli in cui era presente un caso sintomatico", ha dichiarato ai giornalisti durante una conferenza stampa il dottor David Fitter, responsabile della gestione dell’emergenza hantavirus presso i CDC. L'agenzia ha ribadito che il rischio per la popolazione rimane basso.
Università di Pisa: "Contenuti su hantavirus aumentati del 500%, pericolo deriva infodemica"
In questi giorni le notizie sul focolaio di hantavirus sono state tra le più cercate in Italia e non solo. Secondo il Report infodemico per la sanità pubblica (RISP) realizzato dal Pisa Public Health Research Lab dell'Università di Pisa, pubblicato ieri, in una settimana (dal 6 al 12 maggio) la produzione di contenuti legati all'hantavirus è aumentata del 500% nell'arco di una settimana (6-12 maggio). Il report ha inoltre evidenziato il riemergere di fenomeni tipici della pandemia, tra cui le "centinaia di commenti negativi, spesso accompagnati da accuse di allarmismo" lasciati dagli utenti sotto post e video di virologi ed esperti di salute esposti a livello mediatico. Ma l'aspetto che preoccupa di più è l'emergere dei primi segnali di "deriva infodemica". Ne abbiamo parlato in questo articolo su Fanpage.it.
Nessun nuovo caso in Italia: 6 persone in isolamento oggi
Le sei persone presenti in Italia considerate potenziali contatti esposti all'hantavirus sono tutti negativi in base agli accertamenti virologici effettuati. Lo ha confermato il Ministero della Salute in una nota stampa martedì 13 maggio, l'ultimo aggiornamento ufficiale sulla situazione hantavirus in Italia.
Oltre alle quattro persone (tre italiani e un cittadino sudafricano) rientrati in Italia dopo aver viaggiato sul volo KLM Johannesburg-Amsterdam, in coincidenza per Roma, e dove per qualche minuto è salita anche la donna olandese deceduta poco dopo in un ospedale a Johannesburg, le autorità hanno effettuato i test necessari su due turisti presenti in Italia, anche loro risultati negativi. Si tratta del turista britannico rintracciato a Milano e posto in isolamento all'Ospedale Sacco, che era stato segnalato alle autorità italiane perché era tra i passeggeri dello stesso volo, e della turista argentina, ricoverata in terapia intensiva per una polmonite a Massina e proveniente da un'area endemica dell'Argentina.
11 contagi accertati, 3 morti: la situazione hantavirus ad oggi
Non ci sono state variazioni sul numero dei casi totali confermati di hantavirus nel mondo. Nell'ultimo bollettino del 13 maggio, il terzo Disease Outbreak News (DON) sul focolaio hantavirus, l'Organizzazione mondiale della salute (Oms) ha ribadito che finora sono stati segnalati un totale di 11 casi, otto confermati, due probabili e un caso inconclusivo (in attesa di ulteriori accertamenti). Il numero totale comprende i tre decessi registrati finora.
"Dall'ultimo DON pubblicato l'8 maggio – spiega l'Oms – sono stati segnalati altri due casi confermati in Francia e Spagna. Inoltre, si registra un risultato non conclusivo per un caso negli Stati Uniti d'America". Sono tutti passeggeri della MV Hondius. "Il rischio per la salute globale è basso", ha rassicurato il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebbene nelle nuove linee guida ufficiali per il monitoraggio dei possibili contatti l'Oms raccomanda l'isolamento dei contatti ad alto rischio per 42 giorni, tanto quanto potrebbe durare la fase di incubazione del virus.
Hantavirus, ultime notizie in diretta e situazione in Italia
Sono tutti negativi i sei possibili contatti a rischio contagio hantavirus rientrati in Italia. Risultati negativi anche per il turista britannico che è stato rintracciato in un B&b di Milano e trasferito all'Ospedale Sacco, ma dovrà rimanere in isolamento fino al 6 giugno. Così come sono risultati negativi i test per la turista argentina arrivata da una zona endemica dell'Argentina e ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Messina per una polmonite.
I sei contatti continuano comunque a essere in isolamento e sotto osservazione sanitaria, in base a quanto previsto dalla circolare diffusa l'11 maggio dal ministero della Salute, ma "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia", ha rassicurato il ministero. Le stesse rassicurazioni arrivano dall'Ecdc e dall'Oms, che intanto – ha fatto sapere nel bollettino del 13 maggio – sta conducendo le indagini per rintracciare l'origine del focolaio.