Hantavirus, l’Oms conferma 11 casi, tutti passeggeri della MV Hondius, in Italia negativi i 6 contatti sospetti: news in diretta

Sono tutti negativi i sei possibili contatti a rischio contagio hantavirus rientrati in Italia. Risultati negativi anche per il turista britannico che è stato rintracciato in un B&b di Milano e trasferito all'Ospedale Sacco, ma dovrà rimanere in isolamento fino al 6 giugno. Così come sono risultati negativi i test per la turista argentina arrivata da una zona endemica dell'Argentina e ricoverata in terapia intensiva al Policlinico di Messina per una polmonite.

I sei contatti continuano comunque a essere in isolamento e sotto osservazione sanitaria, in base a quanto previsto dalla circolare diffusa l'11 maggio dal ministero della Salute, ma "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia", ha rassicurato il ministero. Le stesse rassicurazioni arrivano dall'Ecdc e dall'Oms, che intanto – ha fatto sapere nel bollettino del 13 maggio – sta conducendo le indagini per rintracciare l'origine del focolaio.