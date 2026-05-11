Hantavirus in Italia: quarantena obbligatoria per 2 uomini in Calabria e Campania, donna sotto controllo in Toscana

Si tratta dei tre nostri connazionali che erano sul volo su cui è salita per pochi minuti una passeggera della nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio di hantavirus e che poi è deceduta. In isolamento all’ospedale di Negrar, nel Veronese, anche un quarto passeggero di quel volo, un cittadino sudafricano. Nessuno di loro ha sviluppato sintomi e i provvedimenti di quarantena sono solo a scopo precauzionale.

L'Italia ha deciso di alzare l'asticella dell'attenzione sull'hantavirus mettendo in atto una politica di sorveglianza ancora più stringente sui connazionali che hanno incrociato una passeggera della nave da crociera dove si è sviluppato il focolaio mentre erano su un volo KLM Johannesburg–Amsterdam con coincidenza per Roma. Nelle scorse ore infatti è scattata la quarantena obbligatoria per un 25enne calabrese e un 24 napoletano mentre rimane sotto controllo una 37enne fiorentina che si trovavano proprio su quel volo su cui era salita per pochi minuti la donna contagiata che poi purtroppo è deceduta.

Nessuno di loro ha mostrato sintomi della malattia e l'isolamento a cui sono obbligati è una misura puramente precauzionale nel principio di massima cautela, come ha annunciato il Ministero della Salute che si prepara dare ulteriori disposizioni attraverso un circolare. Per quanto riguarda il venticinquenne di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, la sindaca ha firmato la relativa ordinanza di quarantena obbligatoria già sabato scorso ma il giovane marittimo si era già messo in isolamento volontario in casa al suo rientro in Italia. Il provvedimento gli è stato comunicato dalla polizia locale e dall'azienda Sanitaria di Reggio e dovrà restare in isolamento per 45 giorni durante i quali sarà costantemente monitorato anche se per ora non ha nessun sintomo.

Misure precauzionali disposte anche per una trentasettenne fiorentina che, come gli altri, lo scorso 25 aprile ha condiviso per pochi minuti il volo con la 69enne sudafricana che era sulla nave Mv Hondius dove è scoppiato il focolaio di Hantavirus e che poi è deceduta. Come ha confermato il governatore Giani, la donna è asintomatica e si era messa in isolamento. "L'abbiamo presa in carico noi rispondendo a quelle che erano le indicazioni da parte del Ministero della Salute. Una persona collaborativa. Ci siamo resi conto che è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo essere morta. I minuti sono stati davvero pochi. Hantavirus non è il Covid. Occorre che abbia condizioni molto particolari per sviluppare il contagio, di conseguenza lo scopo della quarantena è precauzionale" ha spiegato il presidente della regione Toscana. La donna dovrà rimanere sotto sorveglianza attiva fino all'8 giugno ma "già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l'osservazione" ha chiarito Giani.

Quarantena infine è stata disposta anche per un marittimo di 24 anni di Torre del Greco, in provincia di Napoli. La misura è stata comunicata al diretto interessato dopo un ordinanza apposita firmata dalla sindaco chi ha raggiunto a casa il giovane che si era già messo in isolamento volontario nella sua abitazione dopo il rientro. Il ragazzo è risultato comunque negativo al primo tampone e dovrà rifarlo tra 48 ore. Anche lui non ha mostrato sintomi ma sarà costantemente monitorato dai medici dell'Asl Napoli 3 Sud.

In Italia è giunto anche un quarto passeggero che si trovava su quel volo che però non è un cittadino italiano ma un sudafricano che è arrivato a Venezia ed è stato subito preso in carico dai sanitari dell'Ulss 6 Euganea. Da quel momento è tenuto sotto stretta osservazione nel reparto malattie infettive e tropicali dell’ospedale di Negrar, nel veronese, anche se non presenta sintomi e riferisce di stare bene. "Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato, né prolungato. Per questo è considerato soggetto a basso rischio" hanno assicurato le autorità venete confermando però che rimarrà comunque in isolamento in ospedale.