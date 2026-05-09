Hantavirus su nave da crociera, Ministero Salute: “4 persone arrivate in Italia, attivata sorveglianza”

Il Ministero della Salute italiano attiva la sorveglianza per il focolaio di Hantavirus dopo che 4 perosne arrivate in Italia sono state a contatto con una passeggera della nave da crociera MV Hondius. Erano tutti sul volo KLM in coincidenza per Roma e diretto a Johannesburg.

Calabria, Campania, Toscana, Veneto. É qui che sono arrivate le quattro persone che avevano avuto contatti con una passeggera della nave da crociera MV Hondius, dove si è sviluppato il focolaio del ceppo Andes Hantavirus. Il Ministero della Salute italiano ha annunciato di avere attivato la sorveglianza "nel principio di massima cautela".

I quattro si trovavano sul volo a bordo del quale viaggiava anche la donna deceduta dopo essere stata a stretto contatto con il primo caso di Hantavirus registrato a bordo della MV Hondius. La donna aveva avuto dei sintomi gastrointestinali e per questo era sbarcata, ma è sul volo KLM in coincidenza per Roma e diretto a Johannesburg che ha avuto un peggioramento. È poi morta nel pronto soccorso della città sudafricana il 26 aprile. Il suo rientra tra i casi già confermati di infezione da Hantavirus, e per questo il 4 maggio maggio è partito il tracciamento di tutti i passeggeri del volo KLM. Tra questi ci sarebbero anche quattro persone poi arrivate in Italia, nelle regioni Calabria, Campania, Toscana, Veneto.

Il Ministero ha fatto sapere di aver "attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali". e di aver "acquisito i recapiti dei quattro passeggeri".

"La compagnia Oceanwide Expeditions, inoltre – continua il ministero – ha aggiornato, con una propria comunicazione, il quadro relativo ai passeggeri della nave MV Hondius. Sulla nave, dal 6 maggio, è presente anche un medico italiano dello staff sanitario Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), salito a bordo a supporto delle attività assistenziali legate all'emergenza".

Il Ministero della Salute rassicura: "Le valutazioni condivise a livello internazionale dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e dall'Ecdc indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa".