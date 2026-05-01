Incendio boschivo in Toscana, in fiamme 700 ettari sul Monte Faeta. Evacuate oltre 3500 persone
Un incendio sul Monte Faeta, in Toscana, ha costretto all'evacuazione di oltre 3mila persone. Il perimetro del rogo è stato contenuto al 70% dai vigili del fuoco, l'obiettivo però è quello di arrivare a spegnerlo interamente nel corso della serata e nella giornata di domani.
Il maxi incendio è partito nei giorni scorsi e ha raggiunto ieri pomeriggio il versante pisano, minacciando la frazione del comune di San Giuliano Terme, Asciano. L'aumento delle raffiche di vento ha spinto le fiamme ancora più forte ed è stato quindi emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona. Il provvedimento riguarda quasi 3500 persone.
L'incendio ha interessato, secondo le prime stime, circa 710 ettari di terreno. Sono stati impiegati anche 4 Canadair e droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai tra Lucca a Santa Maria del Giudice e la provincia di Pisa, nei comuni di San Giuliano Terme e Asciano. La causa potrebbe essere un piccolo incendio nato in un'area privata e poi sfuggito al controllo.
Il presidente della Regione, eugenio Giani, arrivato ad Asciano dove è stato allestito il centro di coordinamento dei soccorsi ha sottolineato che la situazione è in "lieve miglioramento". "Il vento passando a grecale sta spostandosi verso la parte superiore del crinale e noi stiamo continuando a vigilare con 4 elicotteri, mentre i Canadair sono attivi sul versante lucchese, dove la situazione però è sotto controllo".