La scaletta del Concerto del 1 maggio 2026 in diretta tv: dove vederlo, gli orari e l’ordine dei cantanti a Roma

Madame, Ditonellapiaga ed Emma Marrone, Concerto Primo Maggio 2026

La diretta del concertone del Primo maggio in Piazza San Giovanni organizzato dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL. Sono previste più di 10 ore di musica: l'evento a Roma inizia alle ore 15 e termina a mezzanotte. La scaletta prevede l'esibizione di oltre 30 cantanti. A condurre il concerto ci sono Big Mama, Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.. È possibile seguire l'evento anche in radio su Rai Radio 2 e in simulcast su Rai 3.