La scaletta del Concerto del 1 maggio 2026 in diretta tv: dove vederlo, gli orari e l’ordine dei cantanti a Roma

La diretta del concertone del Primo maggio in Piazza San Giovanni organizzato dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL. Sono previste più di 10 ore di musica: l'evento a Roma inizia alle ore 15 e termina a mezzanotte. La scaletta prevede l'esibizione di oltre 30 cantanti. A condurre il concerto ci sono Big Mama, Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.. È possibile seguire l'evento anche in radio su Rai Radio 2 e in simulcast su Rai 3.
La scaletta dei cantanti sul palco oggi a Roma
Inizierà alle ore 13:00 il Concertone del 1° maggio promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL. Ad alternarsi sul palco montato in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma saranno alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana che si esibiranno a partire dalle ore 15:15.
Di seguito la lista degli artisti che si esibiranno, in ordine alfabetico:
Angelica Bove, le Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Marrone, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, i Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Paolo Belli, i Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.
Il concerto di oggi è gratuito, non ci sono biglietti da acquistare
Anche quest'anno l'evento in piazza San Giovanni in Laterano è gratuito, non è prevista la vendita dei biglietti per l'accesso al concerto. Il concerto del Primo Maggio, arrivato alla 36esima edizione, è l'occasione per celebrare la festa dei lavoratori con più di 10 ore di musica dal vivo e non mancheranno, come sempre, interventi e riflessioni sui temi sociali più attuali.
Dove vedere il concerto del primo maggio in diretta tv e streaming
Venerdì 1° maggio si terrà il consueto appuntamento in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con il concerto organizzato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. L'evento andrà in onda a partire dalle ore 15 su Rai 3 e Rai Radio2 e poi in streaming su RaiPlay e Rai Italia.