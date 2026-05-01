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La scaletta del Concerto del 1 maggio 2026 in diretta tv: dove vederlo, gli orari e l’ordine dei cantanti a Roma

La diretta del concerto del Primo Maggio, che torna con la 36esima edizione. Appuntamento a Piazza San Giovanni, conducono Big Mama, Arisa e l’attore Pierpaolo Spollon.

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1 Maggio 2026 12:06
Ultimo agg. 13:32
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Madame, Ditonellapiaga ed Emma Marrone, Concerto Primo Maggio 2026
Madame, Ditonellapiaga ed Emma Marrone, Concerto Primo Maggio 2026

La diretta del concertone del Primo maggio in Piazza San Giovanni organizzato dai tre sindacati CGIL, CISL e UIL. Sono previste più di 10 ore di musica: l'evento a Roma inizia alle ore 15 e termina a mezzanotte. La scaletta prevede l'esibizione di oltre 30 cantanti. A condurre il concerto ci sono Big Mama, Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.. È possibile seguire l'evento anche in radio su Rai Radio 2 e in simulcast su Rai 3.

13:30

La scaletta dei cantanti sul palco oggi a Roma

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Inizierà alle ore 13:00 il Concertone del 1° maggio promosso dai sindacati CGIL, CISL e UIL. Ad alternarsi sul palco montato in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma saranno alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana che si esibiranno a partire dalle ore 15:15.

Di seguito la lista degli artisti che si esibiranno, in ordine alfabetico:

Angelica Bove, le Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Marrone, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, i Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte della Taranta, Paolo Belli, i Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.

A cura di Stefania Rocco
12:45

Il concerto di oggi è gratuito, non ci sono biglietti da acquistare

Anche quest'anno l'evento in piazza San Giovanni in Laterano è gratuito, non è prevista la vendita dei biglietti per l'accesso al concerto. Il concerto del Primo Maggio, arrivato alla 36esima edizione, è l'occasione per celebrare la festa dei lavoratori con più di 10 ore di musica dal vivo e non mancheranno, come sempre, interventi e riflessioni sui temi sociali più attuali.

A cura di Redazione
12:06

Dove vedere il concerto del primo maggio in diretta tv e streaming

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Venerdì 1° maggio si terrà il consueto appuntamento in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con il concerto organizzato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. L'evento andrà in onda a partire dalle ore 15 su Rai 3 e Rai Radio2 e poi in streaming su RaiPlay e Rai Italia.

A cura di Redazione
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