Governo, Meloni: “Non capisco utilità Flotilla”. Attivisti sono sbarcati a Creta. Per il 1 Maggio manifestazioni in tutta Italia, news in diretta

La maggior parte dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla (Gsf) fermati da Israele sono stati rilasciati e sbarcati sull'isola greca di Creta, secondo quanto confermato dalla stessa Gsf. Al contempo, il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che due dei fermati – Saif Abu Keshek e Thiago Avila – saranno trasferiti in Israele per interrogatori. "Saif Abu Keshek, sospettato di appartenenza a un'organizzazione terroristica, e Thiago Avila, sospettato di attivita' illegali, saranno portati in Israele per essere interrogati", ha spiegato il dicastero su X, definendo la Gsf una "flottiglia guidata da Hamas" e "un'altra provocazione progettata per distogliere l'attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi". Da parte sua, la Flotilla ha scritto in un messaggio sui social: "Chiediamo che tutti i governi facciano tutto il possibile per esercitare pressione sul regime israeliano affinché rilasci tutti gli illegalmente rapiti (Abu Keshek e Avila).

Secondo la Gsf, sono 211 (e non 175) gli attivisti fermati dalla Marina israeliana tra mercoledì e giovedì in acque internazionali, mentre Israele aveva parlato ieri di 175 persone. Complessivamente, gli italiani presenti sulle 57 imbarcazioni della Flotilla – partite domenica scorsa da Siracusa – sarebbero stati 55, ma solo una parte di essi risulta tra le persone fermate durante l'operazione israeliana. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla aveva riferito ieri di aver contezza di "23 italiani che si trovavano a bordo delle 21 imbarcazioni illegittimamente sequestrate, tra le quali almeno sette battono bandiera italiana".