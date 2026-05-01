Governo, Meloni: “Non capisco utilità Flotilla”. Attivisti sono sbarcati a Creta. Per il 1 Maggio manifestazioni in tutta Italia, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: sul fronte internazionale, dopo l'abbordaggio illegale delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana in acque internazionali, i 175 volontari, tra cui 23 italiani sono sbarcati a Creta. Lo sbarco sarebbe avvenuto nel Sud-Est dell'isola. Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza è una "provocazione guidata da Hamas".
Sul fronte interno il Primo Maggio si apre tra le rivendicazioni delle piazze e le ombre di vecchie vicende giudiziarie. Mentre a Milano la Procura torna a accendere i fari sul caso di Nicole Minetti, con i legali dell'ex consigliera impegnati a difendere la documentazione per la richiesta di grazia dalle "false ricostruzioni" della stampa, i leader di Cgil, Cisl e Uil celebreranno il Primo maggio sullo stesso palco a Marghera (Venezia) per un "Lavoro dignitoso".
Il clima politico resta incendiario: Nicola Fratoianni ha attaccato frontalmente il Governo, accusando la Premier di "vendere fumo" con decreti che non proteggono i salari, ormai insufficienti anche solo per arrivare a metà mese a causa di un'inflazione che non accenna a fermarsi.
Nel frattempo l'esecutivo ha messo sul tavolo le proprie contromisure nell'ultimo Consiglio dei Ministri. È infatti arrivato ieri sera il via libera al nuovo Piano Casa, un progetto ambizioso che punta a rimettere in circolo 60mila alloggi popolari entro l'anno, insieme alla proroga del taglio delle accise sui carburanti (seppur con sconti ridotti a 20 centesimi per il gasolio e 5 per la benzina). Misure che arrivano in coda all'approvazione del Documento pubblico di finanza alla Camera, un passaggio che il Ministro Giorgetti ha definito necessario ma condizionato dal pesante debito pubblico, vero limite alla piena libertà d'azione del Paese.
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Radio di Creta conferma: 175 attivisti Global Sumud Flotilla sbarcati
Circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, intercettata dalle forze israeliane nelle prime ore di giovedì mattina in acque internazionali al largo di Creta, sono sbarcate sull'isola greca. Lo riporta ‘Radio Lasithi' emittente ellenica con sede proprio sull'isola di Creta. Secondo quanto riportato da Radio Lassithi, un primo gruppo di attivisti sarebbe già sbarcato da una petroliera greca nella zona. Allo stesso tempo, la restante parte della Flottiglia Global Sumud, non intercettata dalle forze israeliane, è arrivata a Ierapetra, porto dell'isola, venerdì mattina. In totale – secondo quanto riportato – 28 imbarcazioni sono già presenti nel porto, con altre cinque in arrivo.
Global Sumud Flotilla: "Governi facciano il possibile per far rilasciare i due attivisti rapiti"
La maggior parte dei partecipanti alla Global Sumud Flotilla (Gsf) fermati da Israele sono stati rilasciati e sbarcati sull'isola greca di Creta, secondo quanto confermato dalla stessa Gsf. Al contempo, il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che due dei fermati – Saif Abu Keshek e Thiago Avila – saranno trasferiti in Israele per interrogatori. "Saif Abu Keshek, sospettato di appartenenza a un'organizzazione terroristica, e Thiago Avila, sospettato di attivita' illegali, saranno portati in Israele per essere interrogati", ha spiegato il dicastero su X, definendo la Gsf una "flottiglia guidata da Hamas" e "un'altra provocazione progettata per distogliere l'attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi". Da parte sua, la Flotilla ha scritto in un messaggio sui social: "Chiediamo che tutti i governi facciano tutto il possibile per esercitare pressione sul regime israeliano affinché rilasci tutti gli illegalmente rapiti (Abu Keshek e Avila).
Secondo la Gsf, sono 211 (e non 175) gli attivisti fermati dalla Marina israeliana tra mercoledì e giovedì in acque internazionali, mentre Israele aveva parlato ieri di 175 persone. Complessivamente, gli italiani presenti sulle 57 imbarcazioni della Flotilla – partite domenica scorsa da Siracusa – sarebbero stati 55, ma solo una parte di essi risulta tra le persone fermate durante l'operazione israeliana. La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla aveva riferito ieri di aver contezza di "23 italiani che si trovavano a bordo delle 21 imbarcazioni illegittimamente sequestrate, tra le quali almeno sette battono bandiera italiana".
Leader Cgil Landini: "Con Cisl e Uil in piazza insieme per un lavoro dignitoso"
La decisione di stare insieme a Porto Marghera con Cisl e Uil "è la scelta di lavorare assieme. Poi che esistano posizioni o idee diverse tra i sindacati è un fatto normale, non è che questo mi spaventi. La scelta che abbiamo fatto è che tutti assieme vogliamo rimettere al centro della discussione di questo Paese il lavoro dignitoso, che vuol dire non morire più sul lavoro, che vuol dire basta precarietà, che vuol dire aumentare i salari, che vuol dire investire sulla formazione, sulla scuola, sulla sanità, sui diritti fondamentali di questo Paese". Ad affermarlo è il leader della Cgil, Maurizio Landini ai microfoni di ‘Rainews24' a Porto Marghera per la celebrazione del Primo Maggio. Per questo, sottolinea Landini, "come ho detto, ci rivolgiamo sia al governo ma anche alle nostre controparti, visto che c'è una trattativa aperta proprio sul modello contrattuale, sui salari, sulla rappresentanza, sulla formazione, sulla salute e la sicurezza. E su questo vogliamo portare a casa dei risultati".
Isreale: "Flotilla verso Gaza è una provocazione guidata da Hamas"
Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza è una "provocazione guidata da Hamas, ideata per distogliere l'attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi" e per servire quelli che ha definito "gli interessi di pubbliche relazioni di provocatori professionisti". In un post pubblicato su X, il dicastero ha tenuto a sottolineare che le attività umanitarie a Gaza sono gestite dal Board of Peace di Trump e dal dipartimento di Stato americano. Israele ha poi ringraziato il governo greco per aver acconsentito allo sbarco degli attivisti della flottiglia sul suo territorio; ha poi ribadito che lo Stato ebraico "non permetterà la violazione del legittimo blocco navale imposto a Gaza".
Primo Maggio, La Russa: "Promuoviamo condizioni di lavoro più sicure e più giuste"
"La Festa dei Lavoratori è occasione per rinnovare il valore del lavoro come fondamento della nostra Repubblica e strumento di dignità, libertà e coesione sociale", scrive sui social Ignazio La Russa rivolgendo "un ringraziamento, mio personale e del Senato della Repubblica, a chi ogni giorno contribuisce, con impegno e responsabilità, alla crescita della nazione, e un pensiero a chi è alla ricerca di un'occupazione e a coloro che hanno tragicamente perso la vita durante lo svolgimento della professione". "Nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, continuiamo a promuovere condizioni di lavoro più sicure, più giuste e capaci di offrire più opportunitàalle nuove generazioni", conclude il presidente del Senato.
Due attivisti della Flotilla saranno portati in Israele per essere interrogati
Due degli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo "saranno condotti in Israele per essere interrogati", in quanto considerati autori di attività sospette: lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Si tratta di Saif Abu Keshek, "sospettato di affiliazione a un'organizzazione terroristica", e Thiago Ávila, "sospettato di attività illegali", aggiunge il comunicato. Nella nota, il ministero israeliano ringrazia inoltre il governo greco per aver accettato lo sbarco a Creta dei restanti attivisti della Flotilla.
Salvini: "Tensioni con Giuli su Piano Casa? Abbiamo tagliato tempi burocrazia"
"Abbiamo tagliato i tempi della burocrazia. Al di là delle ricostruzioni dei giornali che non ho letto, quello che abbiamo voluto fare è tagliare i tempi della burocrazia, Giuli difende dal suo punto di vista le sovrintendenze, ma abbiamo messo dei tempi certi. Ci sono privati che attendono da anni una risposta, interventi fermi perché manca il parere di un ufficio pubblico quindi se vogliamo sistemare degli edifici non dobbiamo stare fermi". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a radio anch'io a chi gli chiede un commento sulle ricostruzioni giornalistiche che raccontano di tensioni ieri nel corso del Cdm con il ministro della Cultura, Allesandro Giuli, in merito a delle norme del piano casa approvate ieri.
I 175 attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati sbarcati a Creta
Secondo quanto si apprende, i circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo sono sbarcati sull'isola di Creta: lo ha constatato un giornalista di Afp sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. Scortati dalla guardia costiera greca gli attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità, secondo la stessa fonte.
Primo Maggio, Carotenuto (M5s): "Eresia no governo a salario minimo"
"Il decreto 1 Maggio è l'ennesimo provvedimento che il governo Meloni ci propone sul tema del lavoro a scopo puramente propagandistico, che viene annunciato alla vigilia della Festa dei lavoratori ma che non metterà un centesimo in più nelle loro tasche. Ma noi diciamo che quella è la priorità, perché 6,2 milioni di persone, nel nostro Paese, pur lavorando magari dalla mattina alla sera, non arrivano a guadagnare 1.000 euro al mese: parliamo del 25% del totale degli occupati, uno su 4. Una enormità che è anche uno schiaffo alla Costituzione". Lo dice il capogruppo M5s in commissione Lavoro alla Camera, Dario Carotenuto, in un'intervista a La Notizia, spiegando che "davanti a questi numeri drammatici, un esecutivo serio, invece di fare propaganda e vaneggiare di ‘salario giusto', avrebbe dovuto rispondere con la proposta di un salario minimo legale che esiste in 22 Paesi europei su 27 ed ha aiutato a contrastare l'inflazione, come ci dicono illustri economisti".
"Qui da noi, invece, siamo ancora costretti ad ascoltare la fake news di meloniani, leghisti e forzisti che, mentendo sapendo di mentire, vogliono far credere ai cittadini che l'introduzione di questa misura farebbe abbassare i salari. Una vera e propria eresia".
"Oltre ad alzare strutturalmente i salari bassi serve attuare una seria politica di redistribuzione della ricchezza: non e' piu' tollerabile che, mentre i poveri diventano sempre più poveri, i benestanti vedono crescere i loro conti in banca. I dati ci dicono che oggi il 48% della ricchezza nazionale è in mano al 5% degli italiani: inaccettabile", osserva ancora. In tema di sicurezza sul lavoro, per Carotenuto "è evidente a tutti il governo non ha fatto abbastanza. Anche la tanto decantata patente a crediti si è rivelato un clamoroso flop. Serve una svolta per fermare questa infinita scia di sangue. Per tale motivo abbiamo depositato, a prima firma Barzotti, una proposta di legge al fine di modificare il decreto 81/2008, il Testo unico sulla sicurezza. Tra le altre cose questa prevede una reale attuazione del cosiddetto diritto all'autotutela in presenza di situazioni di rischio grave. Ricordiamoci sempre, e lo ricordi in particolar modo il governo, che la dignità del lavoro non è un privilegio ma un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione".
Gli attivisti della Flotilla dovrebbero sbarcare al porto di Heraklion a Creta
Gli attivisti della Flotilla fermati da Israele nella serata di mercoledì durante la traversata verso Gaza dovrebbero sbarcare nelle prossime ore al porto di Heraklion, a Creta. In questo momento, secondo quanto apprende Fanpage.it, ci sarebbero contatti in corso tra la Farnesina e la Global Sumud Flotilla.
Primo Maggio, Bombardieri: "Piazza unitaria per rilanciare salari, sicurezza e stop precariato"
La piazza del Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera "è l'occasione per rilanciare una grande iniziativa unitaria. Siamo tutti e tre qui a Marghera per mettere al centro il lavoro dignitoso e dire che in questo Paese c'è bisogno di intervenire sui salari, di salvaguardare di più la sicurezza sul lavoro, di diminuire il precariato. Una serie di cose da fare insieme alle nostre controparti, con cui stiamo discutendo, ma anche con il contributo del governo". Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione che, ribadisce, "è l'occasione per parlare di temi che negli ultimi mesi non abbiamo trattato e non sono stati trattati, tra guerre e aggressioni. Noi continuiamo a porre il tema del lavoro dignitoso, del lavoro part-time e sfruttato, di chi è pagato poco".
Zohran Mamdani chiede liberazione dei membri della Flotilla: "Arresto illegale"
Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha chiesto la liberazione dei membri della "Flotilla" di attivisti filopalestinesi diretta a Gaza, arrestati dalle autorità israeliane, e ha definito la loro detenzione "illegale" e "una palese violazione del diritto internazionale". Mamdani, in un post su X, ha annunciato che sta lavorando con l'amministrazione per localizzare i cittadini newyorchesi arrestati.
Flotilla, Grecia in contatto con Israele per "sbarco in sicurezza" degli attivisti: "Netanyahu ritiri navi"
La Grecia ha chiesto "moderazione e rispetto universale del diritto internazionale" in seguito all'operazione israeliana contro le navi della Global Sumud Flotilla nelle acque internazionali al largo della costa di Creta, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri. Il dicastero afferma che Atene, "in quanto fattore di stabilizzazione nella regione", ha esortato Israele a ritirare le sue navi dall'area e ha offerto assistenza diplomatica, tra cui l'accoglienza degli equipaggi in Grecia e la facilitazione del loro rimpatrio nei rispettivi Paesi. Atene ha aggiunto che le autorità greche sono in consultazione con Israele in merito allo "sbarco in sicurezza" dei passeggeri in Grecia e che una delegazione del ministero degli Esteri è stata inviata al punto di arrivo per coordinare le azioni con altre autorità e servizi consolari stranieri. La nota diffusa dal ministero sui social afferma che la Grecia sta agendo "nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari", compresi il diritto marittimo e il diritto internazionale umanitario. Le autorità hanno affermato che i servizi consolari vengono tenuti informati sugli sviluppi mentre proseguono gli sforzi di coordinamento.
Il post di Meloni per il Primo Maggio: "Festa di chi manda avanti l'Italia". E difende il "salario giusto"
Con un lungo posto sui social Meloni celebra il Primo Maggio, rivendicando le misure del governo approvate con l'ultimo decreto Lavoro, e difende il principio del "salario giusto":
"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia.Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all’occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale.In questi anni i risultati sono arrivati: l’Italia ha oltre 1 milione e 200 mila occupati in più, 550 mila precari in meno e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile della sua storia. Sono numeri che non risolvono tutto, ma che raccontano una direzione chiara e un cambio di passo reale.
"Con il decreto lavoro approvato in Consiglio dei Ministri abbiamo aggiunto un altro tassello importante: affermare il principio del salario giusto. Significa una cosa molto semplice: le risorse pubbliche devono andare a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga, sfrutta o usa contratti pirata. Per noi il salario giusto non si difende con slogan o scorciatoie, ma valorizzando la contrattazione di qualità e colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone.Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree più fragili della Nazione. Ma sappiamo anche che la strada intrapresa è quella giusta.Per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa Nazione".
Fratoianni a Meloni: "Con la frase sull'inutilità della Flotilla dileggia gli attivisti"
"Cosa altro deve succedere? Che le truppe israeliane vengano ad arrestarci a casa nostra? La comunità internazionale deve fermare il fascista Netanyahu con un'iniziativa diplomatica incisiva. Meloni ha condannato? Finalmente. Meglio tardi che mai, ora però a questa condanna seguano i fatti: il riconoscimento dello Stato di Palestina, sanzioni al governo israeliano. E poi, siccome i governi italiano e tedesco in Ue hanno detto no allo stop al trattati di associazione Ue-Israele ora si facciano piuttosto loro promotori del blocco". Nicola Fratoianni parla così, in un'intervista a La Stampa, del blitz nel Mediterraneo contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. "Tuttavia – riprende l'esponente Avs – Meloni con la sola frase sull'inutilità della Flotilla è riuscita a bruciare il beneficio della condanna di quell'atto di pirateria compiuto da Israele. Come fa a dileggiare ragioni e importanza di questa iniziativa? Solo a lei può sfuggire il valore di un gesto pacifico che mette a rischio la vita di persone normali che denunciano al mondo la deriva di Israele verso uno Stato terrorista".
Manifestazioni in tutta Italia per il 1 Maggio. Meloni: "Non capisco l'utilità di Flotilla"
Per il Primo Maggio, festa del Lavoro, prevista la manifestazione nazionale d da Cgil Cisl e Uil a Marghera (Ve), in piazza Mercato. In programma anche iniziative a Milano, dove ci sarà un corteo da corso Venezia fino a piazza della Scala; Torino con il corteo sindacale da corso Cairoli a piazza Castello; Napoli con la manifestazione unitaria in piazza Municipio; Portella della Ginestra (Palermo), luogo simbolo della memoria e delle lotte del lavoro dove quest'anno si commemora il 79esimo anniversario della strage. Si svolgerà anche il tradizionale concertone in piazza San Giovanni a Roma.
Sul piano internazionale occhi puntati sulla missione della Global Sumud Flotilla, dopo che Israele ha intercettato 21 delle 58 imbarcazioni in viaggio verso Gaza, intervenendo a largo di Creta, in acque internazionali. La Marina israeliana ha fermato 175 attivisti che si trovavano a bordo per portarli in Israele Tra loro anche 23 italiani, che sono stati trasferiti su una nave militare e che dovrebbero essere sbarcati in Grecia, dopo le proteste internazionali. Israele ha annunciato che dovrebbero essere rilasciati in Grecia "nelle prosime ore" La premier Giorgia Meloni ha condannato il sequestro e chiesto a Israele la liberazione di tutti i connazionali "illegalmente fermati", aggiungendo però che continua a "sfuggire l'utilità di iniziative del genere".
Sarebbero cinque donne e diciassette uomini gli italiani fermati durante le operazioni di abbordaggio di mercoledì sera, a cui si aggiunge una donna italo-francese. Secondo quanto si apprende, si tratta di Pietro Bertora, Giulio Bonistalli, Dario Alfredo Chiantello, Luca Cuzzato, Francesco Delli Santi, Gonzalo Nestor Fabian Di Pretoro, Gianfranco Frongia, Luca Gennari, Anna Ghedina, Francesco Gilli, Dario Ioseffi, Antonio La Piccirella, Lucio Leoni, Beatrice Lio, Angela Antonella Marsano, Ermenegilgo Molinari, Francesca Nardi, Elettra Negrini, Andrea Sceresini, Gian Nicola Tognocchi, Adriano Veneziani e Simone Zambrin.