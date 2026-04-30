Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele: le idee e le azioni cambiano il mondo

Un pensiero a chi in questo momento è stato fermato in acque internazionali e rapito dall’esercito della “più grande democrazia del Medioriente”, che a scriverlo oggi fa davvero ridere. So cosa provate, e so che la paura non è il vostro primo pensiero.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Saverio Tommasi
0 CONDIVISIONI
Rapiti 165 attivisti e attiviste dall'esercito israeliano
Rapiti 165 attivisti e attiviste dall’esercito israeliano

175 attivisti rapiti da Israele, ancora una volta. Fra loro 24 italiani. Me le ricordo tutte le emozioni di quando accadde a noi, durante la prima Global Sumud Flotilla. Ero sulla barca Karma, una delle ultime a essere intercettata. Arrivammo a 34 miglia dalle coste di Gaza, ci avvicinammo più di tutti ma ci presero lo stesso.

Ti senti impotente, scemo ad essere arrivato fino a lì per niente. Ci rubarono gli aiuti umanitari, i cellulari, i computer, perfino le scarpe. Non era stata una crociera, anche se gli amici dell'esercito israeliano ci accusavano proprio di quello. Poi pensi ai milioni di persone che in tutto il mondo scendono in piazza, ascoltano, prendono consapevolezza, chiedono le stesse cose che chiedi anche tu, e lì capisci che quelle persone su quelle barche, noi e loro – ieri e oggi – siamo tutto fuorché impotenti o scemi. Utopici sì, come la strada di Eduardo Galeano. Per questo anche la seconda Global Sumud Flotilla ha spiegato le vele: perché non si finisce mai di provarci, se ci si crede davvero. Come quel paese in cui una donna piantava fiori nell'aiuola tutti i giorni, e tutti i giorni qualcuno glieli strappava. E lei cosa faceva? Li ripiantava, ogni giorno, senza perdere la voglia di colorare l'aiuola e il mondo.

Mi ricordo la paura di quei giorni, praticamente inesistente. Suona male ma è così: eravamo felici per quello che stavamo facendo, ci bastava quello. Ricordo invece la tensione dei giorni prima, le attese prima di ripartire dopo il bombardamento dei droni, il cambio dei capitani, le bombe sonore, e poi l'impotenza durante i giorni di prigionia. Quella sì, davvero fastidiosa. E ancora la privazione del sonno, la privazione dell'acqua potabile, la consapevolezza di essere in mezzo alla storia anche se non si è riusciti a cambiarla davvero. Non quella volta, e forse non questa. Ma continueremo a piantare fiori anche quando loro continueranno a strapparli.

Leggi altro di questo autore
Saverio
Tommasi
"Avevo 16 anni, lui quasi 70: abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento Eucaristico"
Saverio
Tommasi
Aldo Moro: la ricostruzione del rapimento delle Brigate Rosse e gli ultimi 55 giorni della sua vita
Saverio
Tommasi
Condannato a morte per un libro: la storia di Salman Rushdie e la fatwa che lo ha colpito

Quello che accade alle persone attiviste non è niente in confronto a quello che accade al popolo palestinese, ovvio, ma di quelle ovvietà che vale la pena sottolineare ancora una volta. Ma infatti sia chiaro: non siamo qui a fare i confronti, non è una gara, è una lotta politica contro un genocidio e contro l'idea che la guerra possa essere un'opzione.

Da ieri sera guardo le chat, aggiorno le pagine, Francesco Delli Santi è uno dei comandanti di barca in questo momento nelle mani dell'esercito israeliano. Francesco Delli Santi fa parte dello stesso progetto TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo, di cui faccio parte io. Lo stesso progetto della barca Karma, quella dove stavo io e che l'esercito israeliano non ci ha più restituito. Rubata. Sottratta. Probabilmente rivenduta, con il suo carico umano e umanitario.

Non può piovere per sempre, dice un celebre film. Io non lo so, a me sembra che stia piovigginando fitto da tanti anni, e negli ultimi tempi in particolare. Quello che so è che la voglia di "tirare i remi in barca" non sappiamo neanche cosa sia. E so che non smetteremo di provarci, mai.

Un pensiero alle attiviste e agli attivisti in questo momento in mano all'IDF, che siano liberati senza torcere loro un capello. E un pensiero a chi, proprio in questo momento, sta continuando a navigare sicuramente con un pensiero addosso: le parole e le idee possono ancora cambiare il mondo.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Saverio Tommasi
Sono giornalista e video reporter. Realizzo reportage e documentari in forma breve, in Italia e all'estero. Scrivo libri, quando capita. Il più recente è "Siate ribelli. Praticate gentilezza". Ho sposato Fanpage.it, ed è un matrimonio felice. Racconto storie di umanità varia, mi piace incrociare le fragilità umane, senza pietismo e ribaltando il tavolo degli stereotipi. Per farlo uso le parole e le immagini. Mi nutro di video e respiro. Tutti i miei video li trovate sul canale Youmedia personale.
Immagine
Live
Ministro Esteri israeliano: “Attivisti Flotilla tra poche ore sbarcheranno su spiaggia greca”
Attivisti Flotilla alla deriva in mare dopo l'arrembaggio dell'Idf. Greenpeace: "Sono centinaia, priorità è aiutarli"
Dalla parte degli attivisti della Flotilla rapiti da Israele: le idee e le azioni cambiano il mondo
Saverio Tommasi
Flotilla, Orfini (Pd): "Da Israele atto criminale, Meloni complice di chi rapisce gli italiani"
Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi: arrestati 23 italiani
Le imbarcazioni circondata da navi israeliane: "Prima i droni poi l'accerchiamento"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views