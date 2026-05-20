Governo Meloni, bloccate tutte le barche della Flotilla, Israele: “430 attivisti ad Ashdod”. Il deputato Carotenuto: “Rapimento di massa”: news in diretta

"Mi sembra che l'aria sia cambiata. Nessuno ritiene accettabile quello che sta facendo Netanyahu. Poi ci sono toni diversi nella condanna, a destra sono più prudenti. Però c'è una critica un po' più netta rispetto al passato ed è importante". Lo ha dichiarato in un'intervista a La Stampa il deputato M5s Dario Carotenuto, parlamentare italiano a bordo dei una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia, poco prima che si verificasse l'abbordaggio da parte della marina israeliana. Carotenuto parla di "attivisti sequestrati" e per questa ragione ritiene che Israele sia responsabile di un "rapimento di massa".

"Non vedo in quale altro modo definire quello che è successo", ha spiegato il deputato M5s. "In acque internazionali, voglio sottolinearlo. Ci sono cittadini italiani sotto sequestro, al pari degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Con la differenza che in quel caso il rapitore era un gruppo terroristico, mentre qui abbiamo a che fare con un governo e uno Stato a cui viene consentito di fare tutto impunemente", ha aggiunto. Dal governo italiano "oltre a chiedere la liberazione di tutti gli attivisti sequestrati, mi aspetto maggiore autorevolezza nel prendere una posizione politica. Ad esempio, allineandoci ai Paesi che in Europa chiedono di adottare sanzioni nei confronti del governo israeliano, di quei ministri che dichiarano di voler cancellare i palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania".