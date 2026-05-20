Governo Meloni, bloccate tutte le barche della Flotilla, Israele: “430 attivisti ad Ashdod”. Il deputato Carotenuto: “Rapimento di massa”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. I riflettori sono puntati sul Consiglio dei ministri di venerdì prossimo: un appuntamento chiave in cui l'esecutivo, come preannunciato dal titolare dell'Economia Giancarlo Giorgetti, proverà a disinnescare lo sciopero dei tir varando la proroga del taglio delle accise sui carburanti, pur con il nodo ancora aperto delle coperture finanziarie. A pesare sui tavoli della maggioranza ci sono però anche le forti tensioni sul dossier nomine per Consob e Antitrust, rimasto paralizzato dai veti incrociati dopo la proposta del leghista Federico Freni. Nel frattempo, per evitare sorprese in Aula, il governo ha blindato l'attività parlamentare ponendo alla Camera la questione di fiducia sul Dl Fisco, con il voto atteso già per la giornata di oggi.
Il clima politico interno si incrocia con una grave crisi internazionale nel Mediterraneo, dove tutte le imbarcazioni della Flotilla per Gaza sono state intercettate e sequestrate illegalmente dalle forze armate israeliane in acque internazionali. Tra gli attivisti fermati figurano anche 29 cittadini italiani, arrivati nella notte nel porto di Ashdod. A confermare la durezza del blitz è la portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, denunciando che la marina israeliana ha fatto fuoco con proiettili di gomma contro sei imbarcazioni, colpendo anche quella che batteva bandiera italiana.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all'Ambasciatore d'Italia in Israele, Luca Ferrari, di compiere un passo formale urgente con le autorità di Tel Aviv per esigere che a tutti i connazionali trattenuti siano garantiti un trattamento dignitoso, piena protezione e la totale incolumità. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha condannato l'accaduto parlando di un vero e proprio sequestro illegale a mano armata contro equipaggi inoffensivi, e sollecitando una reazione ferma da parte dell'esecutivo per l'immediata liberazione dei civili. Sulla stessa linea Laura Boldrini (Pd), che ha attaccato direttamente la presidente Meloni e il governo, chiedendo di passare dalle parole ai fatti. Secondo la deputata dem, ogni colpo sparato contro una bandiera italiana rappresenta un attacco diretto al Paese, motivo per cui l'Unione Europea e l'Italia dovrebbero rispondere subito bloccando la vendita di armi a Israele e sospendendo l'accordo di associazione con l'Ue.
Carotenuto tra i fermati della Flotilla: "Rapimento di massa, governo intervenga"
"Mi sembra che l'aria sia cambiata. Nessuno ritiene accettabile quello che sta facendo Netanyahu. Poi ci sono toni diversi nella condanna, a destra sono più prudenti. Però c'è una critica un po' più netta rispetto al passato ed è importante". Lo ha dichiarato in un'intervista a La Stampa il deputato M5s Dario Carotenuto, parlamentare italiano a bordo dei una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia, poco prima che si verificasse l'abbordaggio da parte della marina israeliana. Carotenuto parla di "attivisti sequestrati" e per questa ragione ritiene che Israele sia responsabile di un "rapimento di massa".
"Non vedo in quale altro modo definire quello che è successo", ha spiegato il deputato M5s. "In acque internazionali, voglio sottolinearlo. Ci sono cittadini italiani sotto sequestro, al pari degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Con la differenza che in quel caso il rapitore era un gruppo terroristico, mentre qui abbiamo a che fare con un governo e uno Stato a cui viene consentito di fare tutto impunemente", ha aggiunto. Dal governo italiano "oltre a chiedere la liberazione di tutti gli attivisti sequestrati, mi aspetto maggiore autorevolezza nel prendere una posizione politica. Ad esempio, allineandoci ai Paesi che in Europa chiedono di adottare sanzioni nei confronti del governo israeliano, di quei ministri che dichiarano di voler cancellare i palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania".
Pentagono annuncia il taglio di migliaia di militari in Europa
Il Pentagono ha annunciato la sospensione dell'invio di ulteriori truppe in Polonia, nell'ambito della riduzione complessiva delle forze statunitensi in Europa prevista da presidente Donald Trump. Il piano amerciano prevede il passaggio da quattro a tre brigate da combattimento, ciascuna con circa quattromila soldati, carri armati e ingente equipaggiamento.
Global Sumud Flotilla: "Almeno 87 partecipanti alla missione in sciopero della fame"
"Per la seconda volta in tre settimane, il più morale degli eserciti ha rapito i nostri compagni dalle acque internazionali. Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame". Lo scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla. "Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano – aggiunge – chiedete al vostro governo di condannare questo atto di pirateria".
Caos mozione maggioranza su spese Nato, presentata e poi ritirata, Malan: "Non era di Fdi"
"C’è stato un problema che abbiamo immediatamente risolto". Lo spiega Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, sulla mozione energia, che chiedeva di rivedere le spese per la difesa, presentata ieri, ritirata e modificata. In un colloquio con il Corriere della Sera aggiunge che non è stata una marcia indietro: "No, semplicemente era ovvio che quel passaggio sulle spese militari che non verrebbero aumentate non solo non ci vede d’accordo nella formula e nel metodo, ma non aveva nulla a che fare con una mozione sull’energia. La nostra mozione era per fare in modo che non ce ne fosse solo una delle opposizioni che non avremmo votato, ma non voleva assolutamente trattare il tema della difesa". E ancora: "Forse era una vecchia versione. In ogni caso, non io e non i miei colleghi di FdI. Non avremmo firmato mai un testo del genere". Malan poi spiega: "Noi abbiamo scritto molte mozioni come FdI a nome della maggioranza, ma questa no. In ogni caso, e lo ribadisco, non esprime la nostra opinione".
Francesca Albanese: "Massima allerta sulla Flotilla, vergogna all'Ue"
"Massima allerta sulla Flotilla. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili ANCHE in acque internazionali!". Lo scrive su X Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. "Benvenuti nell'Apartheid senza frontiere, che presto diventerà il Consorzio Mediterraneo dell'Apartheid. Vergogna all'Ue, principale sostenitrice di tutto ciò in questa parte del mondo".
I 430 attivisti della Flotilla a bordo di navi israeliane arriveranno in mattinata ad Ashdod
Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato all'alba che è in corso il trasferimento verso Ashdod dei 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della Flotilla, tutte sequestrate ieri sera. Un comunicato del ministero recita che "tutti i 430 attivisti sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari".
"Questa flottiglia si è dimostrata ancora una volta nient'altro che un'azione propagandistica al servizio di Hamas", ha affermato Tel Aviv. Tutti gli attivisti – compresi i 29 italiani, tra cui il deputato del M5s Dario Carotenuto e tre persone con passaporto diverso ma residenti nel nostro Paese – vengono portati ad Ashdod, dove l'arrivo è previsto nella tarda mattinata di oggi. La Global Sumud Flotilla era partita dal porto turco di Marmaris per raggiungere la Striscia di Gaza con aiuti umanitari. I portavoce della Flotilla hanno confermato il sequestro di tutte le imbarcazioni e affermano di essere in attesa di notizie sugli attivisti arrestati.
Intercettate da Israele tutte le barche della Flotilla verso Gaza
Le forze israeliane hanno fermato tutte le 77 navi coinvolte nell'ultima missione umanitaria Global Sumud Flotilla volta a rompere il blocco della Striscia di Gaza, dopo oltre 24 ore dall'inizio delle intercettazioni. Lo annuncia la Global Sumud Flotilla in un messaggio sulla piattaforma X. A quanto riferito dall'emittente "Al Jazeera", la Marina israeliana ha inviato una "flotta navale completamente equipaggiata" per salire a bordo delle imbarcazioni e trattenere centinaia di membri internazionali degli equipaggi presenti sulle navi. Non sono al momento disponibili dettagli su eventuali feriti o sul destino dei volontari fermati.
Dl Fisco e accise, il governo cerca la quadra mentre insorgono le opposizioni sul caso Flotilla
I riflettori sono puntati sul Consiglio dei ministri di venerdì, dove l'esecutivo tenterà di disinnescare lo sciopero dei tir prorogando il taglio delle accise sui carburanti, pur restando aperto il nodo delle coperture finanziarie. Sulla maggioranza pesano anche le tensioni per le nomine a Consob e Antitrust, bloccate dai veti incrociati, mentre alla Camera il governo ha blindato il Dl Fisco ponendo la questione di fiducia.
Questo scenario interno si intreccia con la grave crisi internazionale nel Mediterraneo, dove le forze israeliane hanno sequestrato illegalmente in acque internazionali la Flotilla diretta Gaza, trattenendo anche 29 attivisti italiani arrivati nella notte ad Ashdod. La portavoce Maria Elena Delia ha denunciato spari con proiettili di gomma contro le imbarcazioni, inclusa quella battente bandiera italiana. Mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto tutele immediate per l'incolumità dei connazionali tramite l'ambasciatore Ferrari, le opposizioni sono insorte: Giuseppe Conte (M5S) ha parlato di "sequestro a mano armata" chiedendo fermezza al governo, e Laura Boldrini (Pd) ha esortato l'esecutivo e l'Ue a bloccare la vendita di armi a Israele e a sospendere l'accordo di associazione.