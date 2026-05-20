Iran, la guerra in diretta, Trump: “Concluderemo presto il lavoro”, poi conferma la sua presenza al G7 in Francia

Il presidente Usa Donald Trump

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 20 maggio in tempo reale. Donald Trump, spinto dalla mediazione dei Paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità contro Teheran concedendo un nuovo ultimatum di “due o tre giorni”. L’Iran replica minacciando che “ha il dito sul grilletto” e avverte che un ritorno alla guerra potrebbe riservare “sorprese”. Intanto il presidente Usa ribadisce che Washington impedirà a Teheran di ottenere l’arma nucleare: “Concluderemo presto il lavoro”. Sul fronte Nato, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane in Europa da quattro a tre, con un rallentamento temporaneo del dispiegamento in Polonia. Al G7 di Parigi, intanto, cresce la pressione diplomatica per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz e arrivare a una soluzione stabile del conflitto. Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice.