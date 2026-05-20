Iran, la guerra in diretta, Trump: “Concluderemo presto il lavoro”, poi conferma la sua presenza al G7 in Francia

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 20 maggio in tempo reale. Donald Trump, spinto dalla mediazione dei Paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità contro Teheran concedendo un nuovo ultimatum di “due o tre giorni”. L’Iran replica minacciando che “ha il dito sul grilletto” e avverte che un ritorno alla guerra potrebbe riservare “sorprese”. Intanto il presidente Usa ribadisce che Washington impedirà a Teheran di ottenere l’arma nucleare: “Concluderemo presto il lavoro”. Sul fronte Nato, il Pentagono annuncia la riduzione delle brigate americane in Europa da quattro a tre, con un rallentamento temporaneo del dispiegamento in Polonia. Al G7 di Parigi, intanto, cresce la pressione diplomatica per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz e arrivare a una soluzione stabile del conflitto. Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice.
Iran, Ministro Araghchi: “Abbattuto un F-35, la guerra riserverà altre sorprese”
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi scrive su X che, a mesi dall’inizio del conflitto con l’Iran, il Congresso degli Stati Uniti avrebbe riconosciuto la perdita di decine di velivoli per un valore di miliardi. Araghchi sostiene inoltre che le forze armate iraniane sarebbero le prime ad aver abbattuto un caccia F-35, definito “tanto celebrato”. Nel messaggio aggiunge che, alla luce delle “lezioni apprese”, un’eventuale ripresa della guerra “riserverà molte altre sorprese”.
Iran all’Onu: “Gli Usa insabbiano i propri crimini e diffondono disinformazione”
La missione iraniana presso le Nazioni Unite accusa gli Stati Uniti di voler “insabbiare” i propri crimini e di diffondere “menzogne e disinformazione” contro Teheran e il suo programma nucleare “pacifico” all’interno del Consiglio di Sicurezza. In un post su X, la rappresentanza iraniana sostiene inoltre che Washington continui a violare il diritto internazionale con “blocchi marittimi illegali” e con il sostegno alle azioni militari israeliane nella regione. Nel messaggio, gli Usa vengono descritti come un attore che “si atteggia a pubblico ministero e giudice” pur cercando di nascondere le proprie responsabilità.
Xi Jinping a Putin: “Urgente cessare le ostilità in Medio Oriente”
Il presidente cinese Xi Jinping ha definito “urgente” una cessazione completa delle ostilità in Medio Oriente, giudicando “inaccettabile” una ripresa del conflitto. A Pechino, durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin, ha sottolineato come sia “particolarmente importante impegnarsi nei negoziati”, secondo quanto riferito dalla China Central Television. Xi ha inoltre evidenziato che una rapida fine delle ostilità contribuirebbe a ridurre le tensioni sull’approvvigionamento energetico, sulla stabilità delle catene produttive e sull’ordine commerciale internazionale.
Axios: "Trump parteciperà al vertice G7 dei leader di giugno in Francia"
Il presidente americano Donald Trump parteciperà al vertice dei leader del G7 in Francia a giugno per discutere di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità: lo afferma Axios, in base a quanto detto da un funzionario della Casa Bianca. La presenza del tycoon era in dubbio, malgrado sia consuetudine che i leader Usa prendano parte ai vertici annuali, a causa della sua crescente irritazione nei confronti di Paesi del G7 – tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Italia – per non essersi allineati al suo sforzo bellico in Iran, arrivando anche a minacciare ritorsioni.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 20 maggio
Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 20 maggio in tempo reale. Donald Trump conferma la linea dura contro Teheran e assicura che gli Stati Uniti “chiuderanno molto rapidamente” il dossier iraniano, ribadendo che l’Iran non potrà ottenere armi nucleari. Durante il Congressional Picnic alla Casa Bianca, il presidente ha parlato di un possibile “piccolo viaggio in un posto chiamato Iran”, sostenendo però di voler risolvere la crisi “in modo molto piacevole”. Restano alte le tensioni dopo l’ultimatum di “due o tre giorni” concesso a Teheran sotto la pressione dei Paesi del Golfo, mentre l’Iran minaccia nuove reazioni armate. Intanto Axios riferisce che Trump parteciperà al G7 di giugno in Francia, dove il conflitto iraniano sarà uno dei temi centrali insieme a commercio, IA e sicurezza internazionale.