Iran, la guerra in diretta: Trump annuncia l’accordo: “Oggi la firma”, Teheran smentisce: “Memorandum non ancora finalizzato”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 14 in tempo reale. Ennesimoo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo Stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga "in modo rapido, facile e senza intoppi", avvertendo però che, in caso contrario, esiste "l'alternativa definitiva".
La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che "il memorandum non è ancora stato finalizzato" e che "la firma di domani non avverrà sicuramente". Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre definito l'annuncio di Trump una sorta di "prova per il team negoziale iraniano" e hanno criticato la sua "insolita insistenza" sulla data del 14 giugno, sostenendo che potrebbe essere legata al desiderio di trasformare l'evento in "un'occasione di pubblicità personale". Il presidente Usa proprio oggi festeggia gli 80 anni.
Iran-Usa, mediazione del Qatar: negoziatori a Teheran per accelerare l’accordo di pace
I negoziatori del Qatar sono arrivati questa mattina a Teheran nell’ambito degli sforzi diplomatici per chiudere un’intesa volta a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. A riferirlo è una fonte citata dall’agenzia Reuters, secondo cui la missione rientra nel tentativo di sbloccare gli ultimi nodi del negoziato.
Washington e Islamabad avrebbero previsto la firma, già per domenica, di un accordo quadro per archiviare una guerra in corso da oltre tre mesi. Tuttavia, da parte iraniana restano perplessità sulla tempistica dell’intesa, mentre nel Paese non mancano manifestazioni di dissenso da parte delle componenti più dure contrarie a qualsiasi compromesso.
Media: "L'Idf occupa circa un quinto del territorio del Libano"
Le truppe israeliane occupano attualmente circa "un quinto del territorio del Libano", e "per la prima volta dall'occupazione del sud del Paese terminata nel 2000″ si sino spinte oltre il fiume Litani, avanzando verso il fiume Zahrani": è quanto riporta Al Jazeera, che ha pubblicato una grafica in cui vengono mostrate le aree in cui è presente l'Idf.
Idf, due droni esplosi in Israele: non ci sono vittime
Due droni sono esplosi in territorio israeliano, vicino al confine con il Libano. Lo hanno riferito le forze armate israeliane dopo che sono risuonate le sirene d'allarme nella Galilea occidentale. "Non ci sono vittime e l'incidente è oggetto di indagine". I droni sono esplosi in una zona militare.
Media: "Sirene nel nord di Israele, possibile attacco con droni dal Libano"
Sirene d'allarme si sono attivate in diverse località israeliane vicine alla frontiera con il Libano, per la possibilità di un "attacco con droni" proveniente dal Paese confinante: lo riporta il Times of Israel. Nel frattempo, l'agenzia libanese Nna riporta invece che Hezbollah ha rivendicato attacchi con razzi e droni contro posizioni dell'esercito israeliano a Majdal Zoun e Houla, entrambe località in territorio libanese
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 14 giugno
Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 14 in tempo reale. La tensione resta alta dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che su Truth ha parlato di un accordo imminente con Teheran e della possibile riapertura dello Stretto di Hormuz, aggiungendo che il processo dovrebbe chiudersi "in modo rapido, facile e senza intoppi". Dall’Iran è arrivata però una secca smentita dei Pasdaran, secondo cui il memorandum non è stato finalizzato e la firma non è prevista. Le Guardie Rivoluzionarie hanno parlato di tempistiche forzate e di un annuncio arrivato nonostante i negoziati siano ancora aperti.