Iran, la guerra in diretta: Trump annuncia l’accordo: “Oggi la firma”, Teheran smentisce: “Memorandum non ancora finalizzato”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 14 in tempo reale. Ennesimoo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo Stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga "in modo rapido, facile e senza intoppi", avvertendo però che, in caso contrario, esiste "l'alternativa definitiva".

La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che "il memorandum non è ancora stato finalizzato" e che "la firma di domani non avverrà sicuramente". Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre definito l'annuncio di Trump una sorta di "prova per il team negoziale iraniano" e hanno criticato la sua "insolita insistenza" sulla data del 14 giugno, sostenendo che potrebbe essere legata al desiderio di trasformare l'evento in "un'occasione di pubblicità personale". Il presidente Usa proprio oggi festeggia gli 80 anni.