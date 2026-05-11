Delitto di Garlasco, Ris di Roma: “Impronta di Stasi sul dispenser del sapone”. Procura di Milano studia gli atti di revisione: le ultime news

In uno dei suoi molti soliloqui, Andrea Sempio "sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio". Nelle trascrizioni dell'audio risalenti al febbraio 2017 il 38enne afferma che: "è successo qualcosa quel giorno […] era sempre lì a casa […] però cazzo […] alle nove e mezza". Secondo i pm di Pavia l'aggressore avrebbe attuato un vero e proprio "annientamento furioso" di Chiara Poggi, come si legge negli atti d'accusa che vedono indagato Sempio. I pm di Pavia stanno rileggendo movente e alibi dell'indagato della nuova inchiesta incrociando le intercettazioni con l'analisi delle celle telefoniche nel giorno del delitto.

Per la Procura l'uomo avrebbe attuato "un'aggressione cieca e sproporzionata" nei confronti della giovane che aveva opposto un rifiuto alle sue avance sessuali. Nelle ultime ore stanno emergendo elementi sull'inchiesta che dopo 18 anni ha riaperto il caso Garlasco.

La rilettura delle carte ha portato nuovi sviluppi anche per chi si è occupato delle indagini negli scorsi anni. Sarebbe stato indagato anche l'ex capitano dei Carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese per "false informazioni ai pm".

La diretta di Fanpage.it sta analizzando tutti gli elementi nuovi e le carte della Procura di Pavia. Durante la trasmissione condotta su Youtube dalla giornalista Giorgia Venturini, è intervenuto il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, che ha spiegato che le nuove ricostruzioni della scena non sarebbero convincenti, e sottolinea ancora una volta che l'unico per cui è attestata la presenza in casa nel giorno del delitto è Alberto Stasi. Si è riservato di commentare successivamente la traccia 33 che collocherebbe Sempio nella villetta.

Secondo l'avvocato Fabrizio Gallo, però, la richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo indagato potrebbe arrivare entro 20 giorni, soprattutto se Sempio si rifiuterà ancora di parlare con gli inquirenti.