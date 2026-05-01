Bel tempo, sole e temperature in aumento per il weekend del 1° maggio: le previsioni meteo

La perturbazione che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi si sposterà verso i Balcani lasciando spazio al sole su gran parte del Paese. Previsti locali rovescio all’Estremo Sud nella giornata di venerdì 1° maggio, ma il weekend del 2 e del 3 maggio sarà stabile e mite, con temperature in graduale aumento.

La perturbazione che nei giorni scorsi ha portato sull'Italia tempo instabile e un lieve calo delle temperature, i allontanerà dal nostro Paese verso i Balcani. Nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, fare sentire ancora qualche residuo effetto sull'Estremo Sud, in particolare Calabria e Sicilia.

Sulle altre regioni invece tornerà il sole, ma sempre con temperature al di sotto della norma in molte zone. La stabilità si manterrà per tutto il weekend grazie a un nuovo rinforzo dell'alta pressione.

Venerdì 1° maggio all’insegna del sole, temperature in aumento

Come anticipato, nella giornata di oggi, venerdì 1° maggio, avremo locali rovesci e qualche temporale su Calabria meridionale e la Sicilia centro-meridionale. Nel resto d’Italia il cielo sarà invece generalmente sereno o poco nuvoloso, specialmente nelle zone vicine ai rilievi.

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Le temperature saliranno lievemente sulle regioni settentrionali, in calo invece al Sud. Scenderanno soprattutto sulle zone interessate da piogge e rovesci. Le massime oscilleranno tra i 19 e i 23 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche. Attesi picchi di 24-25 in Sardegna.

Effetto anticiclone sabato 2 maggio, ancora bel tempo sull’Italia

Sabato 2 maggio previste condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il Paese grazie alla protezione dell'alta pressione, con qualche velatura al Nord-Ovest e sulla Sardegna ma senza rischio di piogge.

Nelle regioni del Centro-Nord i valori saliranno lievemente, con massime tra i 20 e i 24 gradi. Temperature più fresche al Sud, tra i 17 e i 21 gradi.

Domenica 3 maggio piogge sparse, sole e caldo al Sud

Anche la giornata di domenica 3 maggio sarà stabile grazie all'anticiclone, ma avremo prime avvisaglie di un indebolimento dell'alta pressione.

Atteso un aumento della nuvolosità ad alta quota che tenderà a velare leggermente il cielo, segnale di un lento avvicinamento di una perturbazione atlantica. Nel pomeriggio potrebbero esserci rovesci sulle Alpi occidentali. Le temperature aumenteranno anche nelle regioni meridionali con massime tra i 20 e 25 gradi e punte di 26-27.