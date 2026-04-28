Meteo, che tempo farà il 1° maggio: dopo le piogge tornano sole e caldo, le previsioni di Abelli

Nuova breve fase di maltempo a partire da martedì 28 aprile. Piogge e temporali interesseranno prima il Nord e poi il Centro-Sud, con un lieve calo termico. Da venerdì 1° maggio però torna il sole su tutta Italia e risaliranno le temperature. Lo spiega a Fanpage.it di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

Foto Emcwf (European Centre for Medium–Range Weather Forecasts)

Una breve fase di maltempo interesserà l'Italia a partire dalla giornata di oggi, martedì 28 aprile, a causa di un indebolimento dell’alta pressione che ha portato sul nostro Paese sole e temperature miti nei giorni scorsi. Il tempo peggiorerà prima sulle regioni settentrionali, raggiunte da una perturbazione nord atlantica.

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, a cui abbiamo chiesto quanto durerà questa fase e se interesserà anche il weekend di venerdì 1° maggio.

"A partire da oggi, martedì 28 aprile, la situazione cambierà al Nord. Si tratta di una perturbazione non particolarmente organizzata che porterà precipitazioni e anche qualche temporale sull'arco alpino e sulla parte settentrionale della pianura padana già dalla prima parte della giornata", dice l'esperto.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 e giovedì 30 aprile

Questa fase di maltempo proseguirà anche mercoledì 29 aprile, ma nella seconda parte della giornata la perturbazione tenderà a scivolare verso i Balcani.

"Comincerà a interessare anche la parte adriatica portando precipitazioni sull'alto Adriatico, l'Emilia-Romagna e le restanti parti della pianura padana. – osserva Abelli – I fenomeni quindi interesseranno buona parte del Nord".

Anche giovedì 30 aprile il progressivo scorrimento del fronte perturbato porterà precipitazioni, una fase di piogge e rovesci, sul settore del medio adriatico, arrivando quindi sulle regioni centrali-adriatiche e quelle meridionali.

Ma come spiega l'esperto, "alla fine della giornata, il fronte si sarà già quasi allontanato e la situazione dovrebbe tornare stabile più o meno ovunque"

Temperature in diminuzione al Nord, poi calo anche al Centro-Sud

Naturalmente, questa fase porterà un primo ridimensionamento delle temperature con un primo calo nelle zone interessate dal maltempo. "Nelle altre zone saranno invece stazionarie o in lieve aumento e i valori rimarranno al di sopra della media, con picchi fino ai 27-28 gradi", aggiunge il meteorologo.

"Quando il fronte scivolerà tra la Penisola e i Balcani, sarà seguito da correnti più fredde. Entro giovedì, quindi, ci attendiamo un generale calo termico rispetto alla situazione attuale. Parliamo di 5-6 gradi in meno, scenderanno un poco di più nelle regioni maggiormente interessate, quindi quelle adriatiche e settentrionali".

Che tempo farà durante il weekend di venerdì 1° maggio

Si tratterà, tuttavia, di una situazione temporanea perché a partire da venerdì 1° maggio tornerà il tempo stabile e le temperature tenderanno a risalire. Infatti, passata la perturbazione, l'alta pressione si rinforzerà nuovamente. "Già da venerdì avremo una situazione di bel tempo, con sole un po' ovunque", specifica Abelli.

"Avremo ancora qualche residuo di instabilità, anche se nulla di particolare, sulle zone montuose della Sicilia. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente sulle regioni meridionali, proseguirà il calo termico, ma ricominceranno a risalire su quelle settentrionali occidentali", prosegue.

Tutto il fine settimana sarà quindi all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con l'alta pressione in ulteriore rinforzo e temperature che risaliranno.

"Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna toccheremo i valori più elevati rispetto al resto del Paese. – conclude Abelli – Non torneranno ai valori dei giorni scorsi, ma in alcuen zone potrebbero toccare i 24 gradi".