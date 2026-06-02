Meteo ponte del 2 giugno, torna la pioggia e temperature giù: le regioni colpite, le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Ponte del 2 giugno all’insegna della pioggia e di un abbassamento generalizzato delle temperature, soprattutto a Nord. Ma tutto cambierà all’inizio della prossima settimana”.

Continua la discesa delle temperature in Italia, che coincide con il ponte del 2 giugno, dopo il caldo torrido e i bollini rossi degli scorsi giorni. Soprattutto al Nord il termometro scenderà ben sotto i 30 gradi e torneranno le piogge.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando, in concomitanza con il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica italiana, tornerà il fresco dopo il caldo degli ultimi giorni e le piogge soprattutto a Nord Ovest.

"A partire da martedì 2 giugno – ha spiegato Giuliacci – arriverà una perturbazione atlantica più fresca di quella di passaggio domenica sulla Penisola e porterà temporali al Centro Nord e anche al Sud tra oggi e domani. In particolare, rovesci potrebbero verificarsi oltre che sulle regioni settentrionali anche su Campania e Puglia".

L'arrivo delle piogge coinciderà anche con un un abbassamento delle temperature. Secondo l'esperto, "già c'è stata un prima rinfrescata ma tra oggi, 2 giugno, e mercoledì 3 ci sarà un ulteriore calo di 6 o 7 gradi al Nord, in particolare sul versante Ovest dove le temperature caleranno anche sotto i 25 gradi, e tali resteranno fino al 7 giugno. Al centro le temperature saranno in calo di 4 o 5 gradi entro mercoledì, con massime tra i 23 e i 26 gradi, mentre al Sud scenderanno di 2 o 3 gradi". Ma attenzione perché tra lunedì 8 e la metà della prossima settimana ci sarà un nuovo rialzo: "Al Nord entro il prossimo weekend il termometro tornerà sopra i 33 gradi e al Sud tra l'8 e il 10 giugno addirittura potrebbero arrivare a toccare i 35 gradi", ha concluso Giuliacci.