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Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 6.2 a largo di Cosenza: avvertita in Campania, Sicilia e Puglia

Scossa di magnitudo 6.2 oggi alle 00:12 registrata dall’Ingv al largo della Calabria ad una profondità di oltre 200 kilometri: avvertita in tutto il Sud Italia, da Bari a Napoli e Palermo.
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A cura di Ida Artiaco
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Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata dall’Ingv alle 00:12 con epicentro al largo della costa calabrese, precisamente a Cosenza, a 250.2 kilometri di profondità. L'epicentro è stato segnalato in mare a una distanza di 20 kilometri da Amantea, 41 chilometri da Cosenza, 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro.

Il terremoto è stato avvertito distintamente anche in Campania, Puglia e Sicilia, come emerge dalle testimonianze degli utenti sui social network. Da Bari  a Lecce e a Matera, da Castellammare di Stabia a Napoli e Benevento fino a Ragusa e Palermo, ha tremato gran parte del Sud Italia.

"Sentito anche qui a Leporano Marina (Taranto)… Almeno due scosse distinte e prolungate. Mi è sembrato ondulatorio con vibrazioni rapide e davvero violente. I lampadari hanno oscillato in tutte le stanze per un bel po'" ha scritto Marco su Facebook; "Catanzaro, al 5 piano tramava tutto e abbastanza lungo", è il messaggio condiviso da Pippi. La scossa è stata avvertita anche in Croazia, Grecia, Malta, Montenegro e Albania.

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Numerose le chiamate giunte alle sale operative dei vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Ma al momento non si segnalano danni a cose o persone. La Protezione civile regionale ha comunque comunicato che sta seguendo la situazione e per ogni segnalazione è possibile contattare la Sala Operativa al numero verde 800222211.

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