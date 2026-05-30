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Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 a Librizzi: paura in provincia di Messina

Scossa di magnitudo oggi alle 12:08 di magnitudo 3.1 con epicentro a Librizzi (Messina): avvertita dalla popolazione.
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A cura di Ida Artiaco
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Terremoto oggi in Sicilia: una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 12:08 dall'Ingv con epicentro a Librizzi (Messina) a una profondità di 7.5 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano i post degli utenti sui social network.

In particolare, la scossa è stata sentita nei comuni di Montalbano, Patti e anche in provincia di Reggio Calabria. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

"Hai avvertito la scossa? È normale, epicentro a Murmari, 3,1, pochi secondi. Non abbiamo notizie di danni… Ma se ce ne fossero segnalatelo all'ente", si legge in un post condiviso sulla pagina ufficiale del comune di Librizzi. 

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La zona del Messinese non è nuova a episodi del genere, anzi è caratterizzata da una elevata sismicità. Solo due settimane, il 14 maggio, fa un altro terremoto di magnitudo 2.8 era stato registrato al largo di Messina, alle 6:59, a una profondità di 10 km. Il sisma era stato come sempre localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse erano state registrate in provincia, con epicentro a Rodi Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.

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