Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.1 a Librizzi: paura in provincia di Messina

Scossa di magnitudo oggi alle 12:08 di magnitudo 3.1 con epicentro a Librizzi (Messina): avvertita dalla popolazione.

Terremoto oggi in Sicilia: una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 12:08 dall'Ingv con epicentro a Librizzi (Messina) a una profondità di 7.5 km. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, come testimoniano i post degli utenti sui social network.

In particolare, la scossa è stata sentita nei comuni di Montalbano, Patti e anche in provincia di Reggio Calabria. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

"Hai avvertito la scossa? È normale, epicentro a Murmari, 3,1, pochi secondi. Non abbiamo notizie di danni… Ma se ce ne fossero segnalatelo all'ente", si legge in un post condiviso sulla pagina ufficiale del comune di Librizzi.

La zona del Messinese non è nuova a episodi del genere, anzi è caratterizzata da una elevata sismicità. Solo due settimane, il 14 maggio, fa un altro terremoto di magnitudo 2.8 era stato registrato al largo di Messina, alle 6:59, a una profondità di 10 km. Il sisma era stato come sempre localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma. Nella notte, alle 4:49 e alle 4:56, altre due scosse erano state registrate in provincia, con epicentro a Rodi Milici, di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.