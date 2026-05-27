Terremoto oggi vicino alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 3.8: avvertita chiaramente dalla popolazione

Un terremoto di magnitudo tra 3.8 è stato registrato dall’Ingv oggi, mercoledì 27 maggio, nei pressi delle Isole Eolie. La scossa si è verificata alle 19.34 a una profondità di 9.8 chilometri. Non si segnalano danni, sisma avvertito chiaramente dalla popolazione.

Foto INGV.

Un terremoto di magnitudo tra 3.8 è stato registrato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia nella serata di oggi, mercoledì 27 maggio, nei pressi delle Isole Eolie (Messina).

La scossa si è verificata alle 19.34, si legge sulle pagine social dell'INGV. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma a una profondità di 9.8 chilometri.

Pochi minuti più tardi, alle 19.36, una seconda scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata nella stessa zona. Una terza scossa, lieve, è stata registrata alle 20.19 con magnitudo 2.8. Non sono stati segnalati danni o disagi per la popolazione.

Come scrivono diversi utenti sui social, il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. C'è chi segnala di aver sentito la scossa a Bagheria, chi a Sant'Agata di Militello, a Castelbuono, a Palermo e provincia, a Santo Stefano di Camastra.

L'INGV invita chi ha avvertito il terremoto a compilare il questionario degli effetti sul sito www.hsit.it. Il contributo di quanti parteciperanno all'indagine permetterà all'Istituto di analizzare il risentimento e la distribuzione degli effetti dei terremoti.

La sismicità è frequente nell'area, dove sono stati registrati numerosi eventi di magnitudo anche superiore a 4. Pochi mesi fa, lo scorso 21 marzo, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva registrato uno sciame sismico al largo delle Eolie, con epicentro in mare tra Alicudi e Palermo.

Le scosse di terremoto, avvertite nella notte in diverse città, tra cui Palermo, Messina e Reggio, si erano esaurite all'alba, fortunatamente senza particolari conseguenze, solo un po' di apprensione tra i cittadini dei comuni dove è stato sentito il sisma. Secondo le rilevazioni ufficiali, nella nottata si erano susseguite almeno 15 scosse intorno all'arcipelago.

La più significativa era stata quella registrata alle ore 2.46 di magnitudo 4.6 a Nord di Cefalù, a Ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri con epicentro nel mar Tirreno meridionale. Appena tre minuti dopo, alle 2.49, un'altra scossa, di magnitudo 4.3, era stata segnalata nella stessa area.