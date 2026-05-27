Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: “Ucciso capo militare di Hamas”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 27 maggio 2026 in tempo reale. I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran. Per Teheran è violazione della tregua ma la Casa bianca sostiene che le trattative proseguono. Trump convocherà oggi una riunione di gabinetto straordinaria. Intanto Israele intensifica l'azione militare in Libano con avanzamento truppe e altri ordini di sgombero. Almeno 31 morti nelle ultime 24 ore secondo le autorità locali. Netanyahu ha chiama Trump dopo gabinetto sicurezza. Appello del Papa: "Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti"
“Se la guerra USA- Iran contagia il Mar Rosso, per Italia crisi senza precedenti”: l’allarme dell’analista Dentice
Comunque vada a finire la trattativa con l’Iran, Trump e l’America hanno già perso
Pechino auspica un compromesso tra Usa e Teheran
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso. Lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. "Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente2, ha detto il ministro, citato dall'agenzia.
Papa: "Aiutare popolo di Gaza, siano rispettati diritti di tutti"
"Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla Flotilla". Lo ha detto Papa Leone XIV, aggiungendo: "Io rinnovo l'appello a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare a ricostruire, il popolo sta soffrendo"
Libano, 31 morti nei raid israeliani nel sud del Paese
Sono 31 i morti nei raid aerei israeliani di oggi nel Libano meridionale, che hanno colpito le città e nei villaggi di Burj al-Shamali, Kouthariyat al-Ruz, Hboosh, Marakah e Salaa. Altre 40 persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Al Jazeera citando il Ministero della Salute di Beirut.
Israele: “Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas”
A pochi giorni dalla nomina, le forze aree militari israeliane con un raid sarebbero riuscite ad eliminare il nuovo numero uno dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh. Lo ha confermato il ministro della Difesa Israel Katz con un post su X spiegando che la morte del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh è avvenuta durante l'attacco lanciato ieri sera dall'Idf a Gaza.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 27 maggio
I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran. Per Teheran è violazione della tregua ma la Casa bianca sostiene che le trattative proseguono. Trump convocherà oggi una riunione di gabinetto straordinaria. Intanto Israele intensifica l'azione militare in Libano. Martedì, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre le forze israeliane hanno intensificato i raid e emesso decine di ordini di sfollamento forzato per città e villaggi nel sud e nell'est del Paese. Appello del Papa: "Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti"