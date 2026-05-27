Iran, la guerra in diretta: negoziati in stallo dopo i raid Usa. Israele avanza in Libano, 31 morti: “Ucciso capo militare di Hamas”

I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo dopo i raid notturni Usa contro basi militari di Teheran. Per Teheran è violazione della tregua ma la Casa bianca sostiene che le trattative proseguono. Trump convocherà oggi una riunione di gabinetto straordinaria. Intanto Israele intensifica l'azione militare in Libano. Martedì, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre le forze israeliane hanno intensificato i raid e emesso decine di ordini di sfollamento forzato per città e villaggi nel sud e nell'est del Paese. Appello del Papa: "Bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti"