Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: è accusato di maltrattamenti

È finito in manette Manuel Iannuzzi, il 42enne compagno della donna la cui bimba di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è accusato di maltrattamenti.

È stato arrestato Manuel Iannuzzi, il 42enne compagno della donna la cui figlioletta di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. L'accaduto è stato confermato a Fanpage.it dall'avvocato del 42enne, Cristian Urbini.

La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola avesse difficoltà a respirare. I soccorritori avevano però notato alcuni lividi e macchie sul corpicino e allertarono carabinieri e medico legale. Gli accertamenti evidenziarono che il decesso era avvenuto durante la notte, qualche ora prima della telefonata al 118.

Interrogata in caserma, la donna aveva raccontato che i lividi sul corpicino della figlioletta erano dovuti a una caduta dalle scale di qualche giorno prima e che, nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, insieme alle tre figlie era stata a casa del nuovo compagno a Perinaldo.

Al risveglio avrebbe preso le bimbe per poi tornare a casa in macchina. Le contraddizioni della donna e la comparazione della sua versione con le immagini delle telecamere di videosorveglianza avevano convinto gli investigatori ad arrestarla. Il gip non aveva però convalidato la misura e per la donna era scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove si trova tuttora. La mamma della piccola deceduta è stata trasferita nel carcere di Genova Pontedecimo.

L'esame autoptico aveva rivelato la presenza di numerose lesioni e di un trauma cranico come causa del decesso per la bimba. I carabinieri del Ris di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, avevano inoltre trovato tracce di sangue nella macchina della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. Questa mattina il 42enne è stato arrestato dopo essere stato indagato a piede libero per mesi.Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.