Sorpreso in auto con la figlia 14enne della compagna: 51enne arrestato a Messina per “abusi sessuali”

Un uomo di 51 anni è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso in auto in una zona appartata di Messina con la figlia 14enne della compagna mentre compiva “atti sessuali”. Le indagini partite da una segnalazione della scuola frequentata dalla vittima.

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Arrestato in flagranza per "abusi sessuali" ai danni di una minorenne. È successo ieri a un 51enne di Messina, incensurato, sorpreso mentre si trovava in auto in una zona appartata insieme alla figlia 14enne della compagna.

L’uomo è stato fermato nella serata di ieri al termine di un’attività investigativa avviata grazie alla collaborazione istituzionale tra l’Arma dei Carabinieri e gli istituti scolastici del territorio, nell’ambito della quale era stata segnalata la possibilità che una delle studentesse fosse vittima di abusi. La 14enne pare avesse raccontato quanto subiva dal 51enne ad alcune compagne di classe. Una di queste ha rivelato tutto agli insegnanti, i quali a loro volta hanno avvertito la dirigente scolastica che ha fatto scattare l'allarme.

Nelle ultime settimane le indagini sono continuate a ritmo serrato, con il monitoraggio della situazione, finché i militari non hanno accertato che l'uomo, a bordo della propria macchina, si era appartato nelle scorse ore in una zona isolata di Zafferia in compagnia della minore, con cui stava compiendo atti sessuali. Arrestato, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, mentre la minore è stata affidata al padre e trasportata al policlinico di Messina per le cure del caso.

La Procura della Repubblica della città siciliana, intanto, sta procedendo a richiedere la convalida dell’arresto e la conseguente applicazione della misura cautelare in carcere. Sono in corso anche indagini per cercare di capire l'eventuale ruolo svolto dalla madre della giovanissima vittima, la quale al momento non risulta comunque indagata.