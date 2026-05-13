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Pediatra di 46 anni accusato di 130 abusi sessuali su minori in ospedale: arrestato in Germania

Gli abusi sarebbero stati commessi in un periodo di dodici anni (tra dicembre 2013 e novembre 2025) nelle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, a ovest di Berlino. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una madre. L’uomo è ora in custodia cautelare.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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Quella che arriva dalla Germania è un’inchiesta destinata a fare rumore, non solo per il numero impressionante di reati contestati, ma soprattutto perché a compierli sarebbe stato proprio chi avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini più fragili: un pediatra di 46 anni del Brandeburgo è finito sotto accusa per 130 reati sessuali, tra cui abusi e violenze su minori, commessi in gran parte mentre esercitava la professione medica.

Secondo la procura di Potsdam, l’uomo avrebbe agito tra dicembre 2013 e novembre 2025 nelle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, a ovest di Berlino. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una madre, che ha raccontato l’abuso subito dal figlio mentre era ricoverato nel reparto pediatrico dell’ospedale di Rathenow. Da quella segnalazione è scattato tutto: perquisizioni, sequestro di computer, tablet e supporti informatici, e la caccia a possibili altre vittime.

Il medico è stato arrestato a novembre 2025 e si trova tuttora in custodia cautelare. I giudici hanno motivato la misura anche con il rischio di reiterazione dei reati. Ora il Tribunale regionale di Potsdam dovrà decidere se rinviare a giudizio l’uomo per tutti i 130 capi d’imputazione.

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Le cliniche Havelland hanno reagito con un’ampia revisione interna dei protocolli di sicurezza, affidata anche a esperti esterni. Dalle prime verifiche è emerso che, nel caso del bambino oggetto della denuncia, non era stato rispettato il “principio dei quattro occhi”, la regola che impone la presenza di due operatori sanitari durante le visite sui piccoli pazienti.

"Queste accuse scuotono profondamente la fiducia dei pazienti e delle loro famiglie", ha commentato il direttore medico Mike Lehsnau, sottolineando la gravità del caso per l’intera struttura.

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