Governo Meloni, oggi premier time in Senato alle 16,30 dopo il caso Giuli. Scontro sulla legge elettorale: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso Giuli e le tensioni interne sulla legge elettorale. Oggi al Senato si svolge il premier time: Giorgia Meloni risponderà in Aula alle domande dei partiti dalle ore 16.30 in avanti. Tra i temi che verranno sollevati ci sono il fisco, il Piano casa, i salari, la fuga dei giovani dal'Italia, ma anche la guerra in Iran. Nel frattempo, continua il difficile percorso della legge elettorale. Il centrodestra ha provato a offrire alle opposizioni un ‘tavolo' di confronto, ma i capigruppo alla Camera hanno respinto l'offerta. La riforma rimane in commissione Affari costituzionali, tra divisioni e nodi politici da sciogliere. Sembrano momentaneamente rientrate le tensioni con il ministro della Cultura Giuli, che ieri ha detto di essersi "scusato" con Giorgia Meloni per i toni tenuti in Consiglio dei ministri.