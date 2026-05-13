Governo Meloni, oggi premier time in Senato alle 16,30 dopo il caso Giuli. Scontro sulla legge elettorale: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo il caso Giuli e le tensioni interne sulla legge elettorale. Oggi al Senato si svolge il premier time: Giorgia Meloni risponderà in Aula alle domande dei partiti dalle ore 16.30 in avanti. Tra i temi che verranno sollevati ci sono il fisco, il Piano casa, i salari, la fuga dei giovani dal'Italia, ma anche la guerra in Iran. Nel frattempo, continua il difficile percorso della legge elettorale. Il centrodestra ha provato a offrire alle opposizioni un ‘tavolo' di confronto, ma i capigruppo alla Camera hanno respinto l'offerta. La riforma rimane in commissione Affari costituzionali, tra divisioni e nodi politici da sciogliere. Sembrano momentaneamente rientrate le tensioni con il ministro della Cultura Giuli, che ieri ha detto di essersi "scusato" con Giorgia Meloni per i toni tenuti in Consiglio dei ministri.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta dopo il caso Giuli e lo scontro sulla legge elettorale
È il giorno del premier time: alle 16.30 in Senato Giorgia Meloni risponderà alle domande dei partiti. Dalla maggioranza ci si aspettano domande piuttosto ‘comode': Fratelli d'Italia andrà su questioni fiscali, Forza Italia sul Sud e la Lega sul Piano casa, mentre Noi moderati toccherà il tema del lavoro. Nell'opposizione invece si punterà sui salari, sulla fuga dei giovani dal Paese e sulla questione Medio Oriente, specialmente Iran e Libano. Nel governo Meloni restano le tensioni con il ministro Giuli, che pure ha detto di essersi "scusato" per i toni duri usati nell'ultimo Consiglio dei ministri. La riforma della legge elettorale resta bloccata dalle divisioni interne al centrodestra, dopo che il campo largo ha respinto l'idea di un tavolo di confronto comune.