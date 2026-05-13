Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano, allo Spallanzani test di un 25enne calabrese: news in diretta

È stato effettuato, nella serata di ieri, un test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna è stata ricoverata a Messina per una polmonite. Rintracciato a Milano turista britannico considerato un contatto dopo il volo Sant'Elena-Johannesburg sulla quale si trovava la moglie della prima vittima: l'uomo è in quarantena al Sacco insieme a un suo accompagnatore. Arrivato allo Spallanzani il test del 25enne calabrese del quale bisogna verificare la positività. Il ministero della Salute alza il livello di allerta definendo la decisione una precauzione, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Nave focolaio delle Canarie diretta verso Rotterdam, dove è stata bonificata. Secondo Oms, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi.