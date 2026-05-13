Attualità
video suggerito
Live

Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano, allo Spallanzani test di un 25enne calabrese: news in diretta

Gli ultimi aggiornamenti sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius diretta verso i Paesi Bassi. A Messina test su una turista arrivata da Buenos Aires. In quarantena il turista britannico rintracciato a Milano, mentre allo Spallanzani è arrivato test del 25enne calabrese già in quarantena. Secondo Oms, sono 11 i casi sospetti, 9 già accertati.

Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
13 Maggio 2026 07:37
Ultimo agg. 07:40
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le notizie dell'ultima ora sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius: effettuato test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista è stata ricoverata a Messina per una polmonite. Rintracciato a Milano turista britannico considerato un contatto dopo il volo Sant'Elena-Johannesburg sulla quale si trovava la moglie della prima vittima: l'uomo è in quarantena al Sacco insieme a un suo accompagnatore. Arrivato allo Spallanzani il test del 25enne calabrese del quale bisogna verificare la positività. Il ministero della Salute alza il livello di allerta definendo la decisione una "cautela", ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Nave focolaio delle Canarie diretta verso Rotterdam, dove è stata bonificata. Secondo Oms, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Focolaio Hantavirus su nave da crociera
07:40

Hantavirus, ultime notizie in diretta e situazione in Italia

Immagine

È stato effettuato, nella serata di ieri, un test su una turista argentina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna è stata ricoverata a Messina per una polmonite. Rintracciato a Milano turista britannico considerato un contatto dopo il volo Sant'Elena-Johannesburg sulla quale si trovava la moglie della prima vittima: l'uomo è in quarantena al Sacco insieme a un suo accompagnatore. Arrivato allo Spallanzani il test del 25enne calabrese del quale bisogna verificare la positività. Il ministero della Salute alza il livello di allerta definendo la decisione una precauzione, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Nave focolaio delle Canarie diretta verso Rotterdam, dove è stata bonificata. Secondo Oms, i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi.

A cura di Gabriella Mazzeo
Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views