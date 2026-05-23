Iran, la guerra in diretta: “Trump prepara operazione militare di grande portata”, Araghchi: “Usa sabotano colloqui di pace”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 23 maggio in tempo reale. Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi se non ci sarà una svolta nei negoziati di pace. Secondo Axios, Trump avrebbe parlato di lanciare un'operazione militare finale, di grande portata e "decisiva", dopo la quale potrebbe dichiarare vittoria e porre fine alla guerra. Intanto per il ministro degli Esteri iraniano Araghchi gli Stati Uniti “stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste".
L'Iran accusa gli Stati Uniti di sabotare i negoziati di pace
L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di sabotare i negoziati per porre fine alla guerra con "richieste eccessive", mentre il cambio di programma di Trump ha contemporaneamente alimentato le speculazioni su una ripresa delle ostilità. In un colloquio con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è lamentato delle "posizioni contraddittorie e delle ripetute richieste eccessive" degli Stati Uniti. Questi fattori "stanno ostacolando il processo negoziale guidato dal Pakistan", ha affermato Araghchi. Il capo dell'esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, si trova a Teheran nell'ambito degli sforzi di mediazione guidati dal suo Paese. "Nonostante la profonda sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, la Repubblica islamica dell'Iran si è impegnata in questo processo diplomatico con senso di responsabilità e la massima serietà, e si sta adoperando per raggiungere un risultato ragionevole ed equo", ha aggiunto il ministro iraniano.
Teheran: "Focus fine guerra, non ci sarà accordo fino a soluzione su tutti i nodi"
"I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo". Lo ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso fra Iran e Usa per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Secondo la fonte, "su alcuni punti sono stati compiuti progressi rispetto al passato, ma finché non si giungerà a una conclusione su tutte le questioni controverse, non ci sarà alcun accordo". Secondo Tasnim, il mediatore pakistano sta ancora facendo da tramite per uno scambio su diversi temi. La fonte citata da Tasnim aggiunge che "l'attenzione al momento è concentrata sulla questione della fine della guerra e, finché questa questione non sarà definita, nessun altro tema sarà oggetto di negoziazione". Tasnim conclude che la fonte ben informata ha sottolineato che i testi che alcune fonti occidentali hanno pubblicato sui dettagli dell'accordo non sarebbero accurati.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 23 maggio
Secondo Axios, Donald Trump avrebbe parlato di lanciare un'operazione militare finale, di grande portata e "decisiva", dopo la quale potrebbe dichiarare vittoria e porre fine alla guerra in Iran. Anche la Cbs aveva parlato di questa ipotesi. Anche se "nessuna decisione finale è stata presa" l'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, ha riferito l'emittente americana, secondo cui diversi responsabili delle forze armate e dell'intelligence avrebbero cancellato i loro piani di queste ore nella possibilità che venga decisa una nuova offensiva militare.