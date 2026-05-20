Catania, abusano di una 14enne, la scuola li denuncia: arrestati la madre della vittima e il suo compagno

Una donna di 30 anni è stata arrestata, insieme al compagno 46enne, per abusi sulla figlioletta di 14 anni. A salvare la ragazzina dal contesto familiare è stato l’istituto scolastico che frequentava. La piccola è stata allontanata dal nucleo familiare e la madre e il patrigno sono finiti in manette.

Foto di repertorio

Una donna di 30 anni e il compagno 46enne sono stati arrestati per abusi su una ragazzina di 14 anni. La Procura di Catania contesta alla coppia, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. La piccola, figlia della 30enne ora in manette insieme al suo compagno, è stata salvata dall'istituto scolastico che frequentava. Gli insegnanti si sono rivolti alla direzione prima e al commissariato di Acireale.

I genitori della 14enne sono stati subito arrestati e la minorenne è stata affidata a una struttura protetta. Le indagini sono andate avanti per accertare quanto denunciato e l'inchiesta ha portato all'arresto della mamma 30enne e del compagno della donna, un 46enne Catanese.

Gli arresti sono stati effettuati nel pomeriggio di sabato 16 maggio su delega della Procura distrettuale. La minore è stata trasferita in una struttura protetta immediatamente e nei confronti della madre e del compagno 46enne sono state seguite delle intercettazioni nelle quali sarebbero emersi gravi elementi indiziari nei loro confronti. Dopo le formalità di rito, i due coniugi sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Piazza Lanza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La ragazza non avrà più contatti, almeno per il momento, con la madre biologica e con il patrigno.

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