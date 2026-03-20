Bimba morta a Bordighera, il criminologo: “Trovati escrementi di topo sia nella casa che nell’auto della madre”

Il criminologo di uno dei due indagati sul caso della morte della bambina di 2 anni morta a Bordighera fa il punto della situazione sulle analisi del Ris: “Sia in auto che nelle case della madre della piccola e del compagno è stata trovata molta sporcizia. Compresi, nell’abitazioni di Bordighera e nell’auto, escrementi di topo”.

"Sono stati trovati escrementi di topo sia nell'auto che nella casa della donna". Lo ha precisato a Fanpage.it il criminologo Marco Puppo, il consulente della difesa dell'uomo indagato per omicidio preterintenzionale per la morte della bimba di 2 anni a Bordighera. L'uomo si trova a piede libero, in carcere invece con la stessa accusa si trova la madre della piccola. Le indagini si stanno concentrando su quanto accaduto lo scorso 9 febbraio quando la donna aveva chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una ambulanza nella sua casa di Bordighera perché la figlia più piccola non respirava più. I sospetti degli inquirenti che indagano sull'accaduto si concentrano sul fatto che la piccola era già morta quando era entrata nella casa di Bordighera la mattina della tragedia: le due notti prima la donna infatti con le sue tre figlie le aveva trascorse a casa del compagno, ovvero l'uomo indagato. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire le cause della morte della piccola: soprattutto quando e dove è avvenuto il decesso.

I carabinieri del Ris in questi giorni hanno provveduto con i sopralluoghi del caso sia a casa dell'uomo e della donna che sull'auto di quest'ultima. In tutte e tre le situazioni hanno trovato gocce di sangue che sono state repertate: al momento si sa solo che quelle trovate nell'appartamento dell'indagato appartengono a un profilo maschile. Negli altri casi si attendono ancora i risultati delle analisi. "Resta da precisare però – continua il criminologo -, che sia in auto che nelle due case, è stata trovata molta sporcizia. Compresi, nell'abitazioni di Bordighera e nell'auto, escrementi di topo".

Le analisi del Ris stanno procedendo anche sugli indumenti appartenenti alla vittima: sulla maglia che la bimba indossava quando sono arrivati i soccorritori del 118 non è stato trovato sangue. "Piccole tracce di sangue invece sono state individuate su un'altra maglietta e su una canottiera, anche se in quest'ultimo caso sembra un indumento più lavato e pulito", conclude il criminologo. I militari intanto hanno anche repertato alcune paia di scarpe di entrambi gli indagati, si procederà con la comparazione con un'impronta di scarpa trovata dal medico legale su una delle due gambe della piccola vittima.