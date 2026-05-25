Elezioni Mantova 2026, i risultati definitivi: Andrea Murari (csx) è il nuovo sindaco

Elezioni comunali 2026 a Mantova: Andrea Murari (centrosinistra) eletto sindaco al primo turno. Distacco significativo rispetto al candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi. Affluenza al 52,2%.

Andrea Murari

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Le elezioni comunali 2026 a Mantova si sono concluse con la vittoria al primo turno per il candidato del centrosinistra Andrea Murari che diventa il nuovo sindaco con oltre il 70% dei voti. Lo scrutinio ha confermato un successo netto del campo progressista, con distacco significativo rispetto al candidato del centrodestra Raffaele Zancuoghi che si è fermato al 22%. Più distanti gli altri candidati, tra cui Mirko Gragnato del Movimento 5 Stelle, che non raggiungono il 5%.

Il sindaco uscente, Mattia Palazzi, si è congratulato con il suo successore. "Amico mio, adesso tocca a te. Sarai un bravo sindaco e io ti aiuterò, io e tutti e tutte noi, perché siamo da oltre dieci anni una squadra. Ancora al servizio della nostra città", ha commentato Palazzi.

I risultati delle elezioni comunali a Mantova 2026: affluenza al 52,5%

L'affluenza definitiva a Mantova per le elezioni comunali 2026 è stata pari a circa 52,5%, un dato che si colloca sotto la media complessiva nazionale. La percentuale è in calo anche rispetto alle elezioni del 2020 quando alla stessa ora raggiunse il 61,3%.

Andrea Murari è il nuovo sindaco di Mantova dopo le elezioni comunali 2026

Il neo eletto sindaco Andrea Murari (centrosinistra) è nato a Mantova nel 1983. Vive con la moglie Federica e i loro due bimbi a Mantova, in Valletta Paiolo. Dopo la laurea in Filosofia, Murari ha collaborato con alcuni periodici locali e quotidiani nazionali. Dal 2010 è stato consigliere comunale. Dal 2012 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Segretario del Partito Democratico di Mantova.

Dopo l’elezione nel 2015 a sindaco di Mantova di Mattia Palazzi, è entrato nella sua giunta con deleghe all'ambiente e alla pianificazione territoriale, confermate anche nel mandato successivo.