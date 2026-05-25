Elezioni Reggio Calabria 2026, i risultati definitivi: vince Cannizzaro, trionfo del centrodestra

Il risultato definitivo alle elezioni comunali di Reggio Calabria non lascia dubbi. Vince Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, con quasi il 70% dei voti. Niente da fare per Domenico Battaglia, sindaco uscente del centrosinistra, sconfitto con il 22%. L’affluenza si è fermata al 65%.

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A Reggio Calabria l'affluenza definitiva è al 65,10% alle elezioni comunali 2026. Il risultato ufficiale è netto: il nuovo sindaco sarà Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 70% circa dei voti vincendo al primo turno. La coalizione di centrosinistra che sosteneva Domenico Battaglia ha preso appena il 22%. Battaglia era di fatto il sindaco uscente, facente funzione dopo l'elezione dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà in Consiglio regionale lo scorso anno. Vista la netta vittoria del centrodestra, non ci sarà bisogno di un ballottaggio.

I risultati delle elezioni comunali a Reggio Calabria 2026: affluenza al 65%

L'affluenza definitiva alle elezioni comunali di Reggio Calabria ha raggiunto il 65,1%. È un dato leggermente in calo rispetto alle scorse elezioni, quando si sfiorò il 66,9%. Si conferma quindi la tendenza, riscontrata anche a livello nazionale, che vede gli elettori disertare sempre più spesso le urne. Va comunque detto che l'affluenza a Reggio Calabria è più alta della media nazionale, che si è fermata di poco il 60%.

L'esito ha rispettato i sondaggi, in cui il centrodestra era considerato ampiamente favorito rispetto agli sfidanti già nelle settimane che precedevano il voto. Il centrosinistra dunque, dopo oltre undici anni, perde il governo della città: il governo del sindaco Giuseppe Falcomatà, che pure ha avuto abbastanza consensi da risultare eletto consigliere regionale, non è bastato per garantire un nuovo mandato alla coalizione. Il capoluogo di provincia torna al centrodestra per la prima volta dal 2012, quando venne commissariato.

Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, era il sindaco facente funzione da quando l'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà è stato eletto in Consiglio regionale lo scorso ottobre. Ha preso solamente il 22% dei voti. Molto più in basso gli altri due candidati, Eduardo Lamberti Castronuovo (5%) e Saverio Pazzano, sostenuti da liste civiche.

Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco di Reggio Calabria dopo le elezioni comunali 2026

Francesco Cannizzaro, il nuovo sindaco di Reggio Calabria, è il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera. Inoltre, è il responsabile nazionale per il Sud del partito ed è segretario regionale in Calabria dei forzisti.

Cannizzaro, nato il 24 giugno 1982, laureato in Scienze del servizio sociale all'Università per stranieri di Reggio Calabria, è in politica dal 2005. Allora, a 23 anni, divenne consigliere comunale e assessore di Santo Stefano in Aspromonte, venendo poi rieletto nel 2010. Con il Popolo delle libertà è stato consigliere provinciale di Reggio Calabria dal 2012 al 2016. Negli anni è passato prima al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano (diventando consigliere regionale in Calabria) e poi a Forza Italia dal 2015.

Il passaggio alla politica nazionale è avvenuto nel 2018, con l'elezione a deputato poi confermata nel 2022. Dal 2021 ricopre l'incarico di responsabile nazionale di Forza Italia per il dipartimento Sud. Nel 2022, alla sua seconda candidatura alla Camera, ha ottenuto il seggio sconfiggendo proprio Domenico Battaglia per il centrosinistra.