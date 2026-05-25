Corruzione elettorale alle Comunali 2026, tessere elettorali e soldi vicino ai seggi: denunce a Casandrino e Mugnano di Napoli

I carabinieri hanno denunciato per corruzione elettorale due persone a Casandrino e a Mugnano di Napoli, comuni dell’area nord del capoluogo partenopeo.

Una tessera elettorale / immagine di repertorio

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Scattano le denunce per corruzione elettorale all'esterno dei seggi a Casandrino e Mugnano di Napoli, due comuni dell'area nord del capoluogo partenopeo, chiamati al voto per le amministrative 2026 del 24 e 25 maggio. I carabinieri, infatti, nel corso di due distinte operazioni che si sono svolte nella giornata di ieri nei pressi delle scuole dove si trovavano gli uffici elettorali hanno notato movimenti sospetti e sono intervenuti.

A Casandrino denunciato un 39enne

La prima operazione è avvenuta a Casandrino, piccolo comune dell'area nord, a due passi da Scampia. Qui i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno saputo che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali. Ricevuta la segnalazione, i militari dell'Arma non hanno perso tempo e si sono messi sulle tracce dei due. Hanno, quindi, fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale, tra cui i fac-simile di schede elettorali e volantini. Soldi e merce sono stati sequestrati. Sequestrato anche lo smartphone dell’uomo che è stato denunciato per corruzione elettorale.

A Mugnano trovate 11 tessere elettorali nello scooter

L'altro intervento è avvenuto a Mugnano di Napoli, popoloso comune dell'area nord. Qui, i carabinieri hanno scoperto 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano all'interno di un sottosella di uno scooter. Il materiale elettorale, che è personale e non va ceduto, era conservato assieme ad alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa. Come una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il sequestro è conseguenza di uno scambio, notato dai Carabinieri all’esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo a Mugnano. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter. I militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano lo hanno fermato e perquisito. Il 49enne, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per corruzione elettorale.